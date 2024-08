Gratta e vinci, non ci sono più le patatine di una volta. O forse sì

Gratta e vinci, credevi che le confezioni di patatine non contenessero più alcuna sorpresa? Ti sbagliavi. Adesso valgono oro.

Ve le ricordate le sorprese che, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, si trovavano nelle buste delle patatine? Erano racchiuse in uno strato di pellicola unta e bisunta, ma poco ci importava: l’essenziale era recuperare il gadget ancor prima di affondare le mani nel sacchetto e di iniziare a sgranocchiare come se non ci fosse un domani.

Lì dentro c’era di tutto un po’. Le mitiche manine appiccicose dai colori sgargianti, i dischetti dei super eroi, le ranocchiette saltellanti, le macchinine e chi più ne ha più ne metta. C’era da divertirsi, insomma, ogni volta che si apriva una busta di patatine, al punto che la voglia di scoprire cosa ci avesse riservato il destino superava di gran lunga il desiderio di concedersi quel piccolo peccato di gola.

Oggi non esistono più le patatine di una volta, o forse sì. Amy Kowal non ha trovato nulla di tutto ciò, nessuno dei gadget che abbiamo elencato pocanzi, nelle patatine che ha comprato al Pride Market di Chicopee Street, nel Massachusetts. Si è tuttavia imbattuta in una sorpresa ancor più entusiasmante di quelle su citate. Una sorpresa che vale oro, nel vero senso della parola.

Gratta e vinci, sorpresa! Tutto grazie alle patatine

Questa donna, nei giorni scorsi, si è recata nel negozio vicino casa perché sua figlia aveva un desiderio. Aveva voglia di Doritos, le croccantissime e dorate patatine tanto in voga negli Stati a stelle e strisce e non solo.

Ne ha messo qualche confezione nel carrello e, al momento di pagare alla cassa, ha deciso che anche lei voleva togliersi un piccolo sfizio. Nulla di “mangereccio”, però. Non voleva altro che un Gratta e vinci, ragion per cui ha iniziato a passare in rassegna quelli in vendita al Pride Market di Chicopee Street per poi optare per la lotteria istantanea $4,000,000 Lion’s share. Ogni tagliando ha un costo tutto sommato ragionevole di 10 dollari e promette premi da urlo, il più alto dei quali ammonta appunto a 4 milioni di dollari.

Non ha vinto così tanto, Amy Kowal, ma la somma di denaro che si è assicurata è comunque notevolissima. Nel tagliando di cui è venuta in possesso solo ed esclusivamente grazie a quelle patatine, c’era la bellezza di 1 milione di dollari. Al netto delle tasse ha riscosso 650mila dollari, ma tanto è bastato per fare di Amy la donna più felice sulla faccia della terra.