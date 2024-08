Salta Dybala e assalto arabo al Milan: rossoneri gelati

L’affare Dybala è ormai saltato, ma gli arabi dell’Al-Qadsiah non si sono dati per vinti: hanno già nuove mire.

Dire che i tifosi siano impazziti non renderebbe bene l’idea di quale sia stata la loro reazione rispetto ad una decisione clamorosa, del tutto inaspettata. Paulo Dybala ha rifiutato l’offerta araba, sebbene il giorno prima si fosse detto pronto ad intraprendere una nuova avventura. Lo ha fatto proprio mentre il suo passaggio all’Al-Qadsiah era in via di definizione, stravolgendo così i suoi piani e quelli della squadra che era in procinto di accoglierlo.

Il suo cuore ha scelto la Roma e domenica, quindi, sarà in campo con la maglia giallorossa, per la gioia dei compagni di squadra e della tifoseria. Segno che l'”amore” e il senso di appartenenza non si comprano e che neanche i 75 milioni in 3 anni che gli arabi avevano messo sul piatto sono bastati ad allontanare la Joya da una città che, evidentemente, conta per lui molto più di qualunque proposta economica.

In un primo momento aveva accettato l’offerta, ma il gioco al ribasso dell’Al-Qadsiah nei confronti della Roma ha allontanato la fumata bianca. La società capitolina si aspettava 18 milioni di euro, ma i sauditi hanno rilanciato proponendo 3 milioni più bonus. Molto meno di quanto si pensasse, dunque, motivo per il quale i primi due incontri si erano risolti con un nulla di fatto. Poi, è successo quello che tutti sappiamo.

Dopo Dybala spunta Chukwueze

Mentre Dybala era a Trigoria per salutare i compagni e lo staff tecnico, e i tifosi cercavano di farsi una ragione del suo addio, nel suo cuore maturava la decisione che ha colto tutti di sorpresa.

Poco importa che rischi di non avere più un ruolo determinante nella squadra giallorossa, perché al cuor non si comanda. E dovrà accettare la sua decisione, adesso, anche l’Al-Qadsiah, che parrebbe non aver perso tempo. Nel mirino degli arabi, preso atto della scelta di Dybala, ci sarebbe già, infatti, un altro giocatore proveniente dalla Serie A. Si tratta del nigeriano Samuel Chukwueze del Milan, ma anche in questo caso i sauditi dovranno fare i conti con diverse variabili che potrebbero ostacolare un’eventuale trattativa.

Benché in occasione della prima giornata di campionato non abbia brillato, il club rossonero sarebbe restio all’idea di cedere l’attaccante di Umuhaia. Ha buttato al vento, con una steccata clamorosa, la ghiotta occasione avuta davanti ai 70mila spettatori di San Siro, ma non è detto che la situazione non possa migliorare.