Gratta e vinci, operazione riciclo riuscita: strategia da copiare

Gratta e vinci, alcune strategia funzionano meglio di altre e sembra che sia proprio questo il caso: tentar non nuoce.

Albert Turner è un giocatore come tanti altri. Non incallito, ma neppure occasionale. Anche lui, al pari di molti appassionati di giochi a estrazione e lotterie istantanee, è solito giocare abbastanza di frequente. Ormai è un rito, per lui, recarsi in ricevitoria e tentare la fortuna con un Gratta e vinci, o magari con una combinazione di numeri suggerita dall’istinto.

Qualche giorno fa, quindi, quest’uomo di Ludlow, città della contea di Kenton, nello Stato del Kentucky, si è recato al vicino Riverside Marketplace e ha deciso di comprare un Gratta e vinci della Kentucky Lottery. Non gli andava di grattare tutti i simboli presenti sul tagliando, per cui ha tirato fuori il suo smartphone e, per far prima, ha scannerizzato direttamente il codice a barre servendosi dell’apposita app. Operazione che permette, nel caso qualcuno non lo sapesse, di verificare seduta stante se il grattino è vincente o meno.

Ha scoperto, così, di aver vinto 50 dollari, ma la storia non si conclude certo in questo modo. Turner ha deciso in quel frangente di riciclare 10 dei dollari appena vinti e di reinvestirli nell’acquisto di un secondo tagliando. Anche stavolta, bando alle ciance, è passato subito al sodo, salvo poi imbattersi in un’insolita scritta sullo screen del suo telefono.

Vince e reinveste: mai scelta fu più saggia di questa

Non capendo a cosa la stessa alludesse, e pensando che l’app avesse qualche problema, ha afferrato una monetina e deciso di grattare i simboli, così da appurare personalmente se quel grattino contenesse qualcosa o meno.

Non ci è voluto molto perché si rendesse conto di aver centrato il jackpot e di aver vinto 175mila dollari. Il suo corpo non ha reagito alla bella notizia nel migliore dei modi, tanto è vero che, al rientro a casa, ancor prima di annunciare quanto accaduto, sua moglie si era già accorta che Albert stava poco bene. Era pallido, agitato, per cui si è affrettata a chiedergli cosa avesse. “Ho fatto un colpo grosso – le ha detto – Il cuore mi sta uscendo dalla gola”.

Ripresosi, in un primo momento ha finto di aver vinto solo 1000 dollari, per poi confessare a quanto realmente ammontasse la vincita su cui aveva messo le mani. Operazione riciclo riuscita, dunque. Una strategia che vale la pena emulare.