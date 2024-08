Gratta e Vinci, 6 milionari al mese: compratelo qui

Gratta e Vinci, numeri impressionati per i biglietti della Lotteria Istantanea. Ecco i numeri di questa prima parte del 2024

Numeri importanti, numeri incredibili. Numeri di quelli che fanno capire il motivo per il quale gli italiani decidono quasi quotidianamente di comprare un Gratta e Vinci e tentare la fortuna. Perché non si sa mai dove la Dea Bendata decide di andare a parare.

I dati che vengono fuori in questa prima parte dell’anno sono davvero impressionanti. Un recap fatto da Agimeg.it che spiega che sono stati 45 gli italiani che hanno grattato un tagliando milionario cambiano decisamente la propria vita. In pratica 6 nuovi milionari al mesi, più di uno a settimana. E ovviamente ci sono delle regioni sicuramente più fortunate delle altre. Il trend è sempre lo stesso. In questa speciale classifica fino al momento è la Lombardia quella che si sta comportando meglio.

Gratta e Vinci, la Lombardia la più fortunata

L’anno scorso la Lombardia è stata quella che, alla fine del 2023, ha avuto il maggior numero di persone fortunate con il Gratta e Vinci. E potrebbe finire così anche nel 2024, visto che parliamo di 13 persone che hanno già esultato. E il Lazio, regione seconda in questa speciale graduatoria, è ferma a quota 9 persone.

In totale sono state 11 le Regioni ad esultare per un nuovo milionario tramite questo gioco. E andando nel dettaglio delle province italiane che hanno festeggiato sempre il sito citato prima riporta questo dato: “Tra le province guidano la classifica Brescia e Milano, con 4 Gratta e Vinci milionari a testa. Segue Roma con 3. Da notare che ci sono ancora 9 regioni a secco di premi milionari al Gratta e Vinci e precisamente Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia”. Insomma, ci sono ancora poco più di 5 mesi per queste regioni per cercare di trovare il tagliando vincente. Ma la Lombardia ha già preso il largo in questa graduatoria e non ha nessuna intenzione di mollare lo scettro dello scorso anno.