Real Madrid-Real Valladolid, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Real Madrid-Real Valladolid è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 17:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo aver sollevato la Supercoppa Europea nella notte di Varsavia contro l’Atalanta, vittoria condita dal primo gol di Mbappé in maglia Blancos, tutti si aspettavano che il Real Madrid facesse un sol boccone anche del Maiorca nella prima di campionato. La squadra di Carlo Ancelotti invece ha deluso le aspettative, facendosi imporre il pari dal club delle Baleari, in gol nel secondo tempo con l’ex attaccante della Lazio Muriqi (1-1).

Una prestazione decisamente sottotono da parte dei campioni di Spagna e d’Europa in carica: al di là del fatto che erano scesi in campo pochi giorni prima, alcuni dei calciatori più rappresentativi hanno giocato con sufficienza e questo non è affatto piaciuto al tecnico emiliano.

Continua inoltre a far discutere la collocazione tattica di Mbappé, che a Son Moix si è un po’ pestato i piedi con i vari Vinicius e Rodrygo: non è da escludere che Ancelotti contro il Real Valladolid possa schierare l’ex PSG a sinistra, dove è sempre stato più incisivo, spostando Rodrygo al centro del tridente d’attacco. Nella prima davanti al proprio pubblico, i Blancos hanno voglia di dimenticare immediatamente il flop di Maiorca. La neopromossa, del resto, sembra l’avversario giusto per voltare subito pagina: i Pucelanos si sono appena aggiudicati un importante scontro diretto con l’Espanyol (1-0), altra squadra che è appena tornata in massima serie, ed una sconfitta al “Bernabeu” rientra tutto sommato nell’ordine delle cose.

Il tecnico del Real Valladolid, l’uruguagio Paulo Pezzolano, confermerà lo stesso undici che ha battuto i catalani, Ancelotti invece deve ovviare all’assenza di Mendy, squalificato: al suo posto giocherà Fran Garcia.

Come vedere Real Madrid-Real Valladolid in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Madrid e Real Valladolid, valida per la seconda giornata della Liga, è in programma domenica alle 17:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Multigol casa 2-4” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Real Madrid non dovrebbe toppare il debutto stagionale davanti al suo pubblico. Contro il Real Valladolid immaginiamo un successo con almeno due gol di scarto e non sarebbe una sorpresa se la porta difesa da Courtois restasse inviolata.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Valladolid

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Bellingham, Valverde; Vinícius, Rodrygo, Mbappé.

REAL VALLADOLID (4-3-3): Hein; Rosa, Javi Sánchez, Boyomo, Luis Pérez; Cömert, Kike Pérez, Amallah; Raúl Moro, Amath, Sylla.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0