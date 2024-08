Udinese-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Lazio è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una delle quattro squadre rimaste a punteggio pieno dopo la prima giornata di Serie A è la Lazio, a quota tre punti insieme ad Atalanta, Verona e Juventus. La squadra di Marco Baroni non si è disunita dopo aver incassato il gol del veneziano Andersen dopo appena 3 minuti di gioco ed ha reagito quasi subito dimostrando determinazione e carattere: prima il pari immediato di Castellanos, poi il rigore di Zaccagni ed infine l’autorete di Altare che ha chiuso definitivamente i giochi (3-1) e spento le velleità del Venezia.

In attesa di capire se arriveranno altri rinforzi dal mercato – dopo l’ex Salernitana Dia potrebbe sbarcare nella Capitale anche il centrocampista Folorunsho, pupillo di Baroni a Verona e cresciuto proprio nelle giovanili della Lazio – per i biancocelesti arriva un altro test importante, quello del Bluenergy Stadium contro l’Udinese. I friulani all’esordio sono riusciti ad evitare la sconfitta in casa del Bologna (1-1), resistendo ai tamburaggianti attacchi degli emiliani e trovando il gol del pareggio con il difensore Giannetti a distanza di una manciata di minuti dal vantaggio felsineo firmato Orsolini (per la cronaca, il bianconero Thauvin poco prima aveva sbagliato anche un calcio di rigore). Può essere soddisfatto il tecnico bianconero Kosta Runjaic, il cui obiettivo è ovviamente fare meglio rispetto allo scorso anno, e cioè conquistare la salvezza il prima possibile, evitando qualsiasi tribolazione. L’Udinese va a caccia del terzo risultato utile, avendo debuttato con un roboante 4-0 in Coppa Italia contro una formazione di Serie C, l’Avellino.

Udinese-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Udinese si è subito fermato il cileno Sanchez, tornato in Friuli dopo oltre un decennio in questo mercato. L’ex Inter ha rimediato una lesione contusiva e dovrà restare fermo per più di un mese. Come a Bologna, Brenner e Thauvin supporteranno l’unica punta Lucca: il dilemma di Runjaic è a centrocampo, dove Karlstrom è in leggero vantaggio su Lovric.

Dall’altro lato, Baroni confermerà verosimilmente la formazione che ha affrontato il Venezia: l’unica novità è a centrocampo, con Vecino che è in leggero vantaggio su Rovella. Nuno Tavares dovrebbe accomodarsi almeno in panchina, ancora indisponibile invece il difensore Gila. Davanti Noslin, Castellanos e Zaccagni.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming

Udinese-Lazio è in programma sabato alle 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Lazio non perde in Friuli dalla stagione 2012-13 ed anche stavolta dovrebbe riuscire a tornare da Udine con dei punti in tasca. La bella vittoria contro il Venezia non basta per dare giudizi definitivi ma, soprattutto offensivamente, i biancocelesti hanno dimostrato di stare bene. L’Udinese non stenderà il tappeto rosso ed è per questo che immaginiamo una gara godibile, da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2