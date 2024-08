Gratta e Vinci, colpo da 5 milioni: ha fatto la scelta giusta

Gratta e Vinci, colpo da 5 milioni di euro con questo tagliando. Ecco i dettagli dell’incredibile vincita. Lei ha fatto la scelta giusta

Un vero e proprio sogno per una cliente abituale. Un vero e proprio colpaccio di quelli che succedono una sola volta nella vita e solamente a pochissime persone elette. Perché quasi tutti un Gratta e Vinci vincente, ma per pochi euro, lo trovano. Si contano invece sulle dita delle mani quelli che ogni anno riescono a centrare la vincita milionaria con la lotteria istantanea.

E da un paio di giorni a questa parte anche questa signora si potrà vantare di essere tra queste: la storia, raccontata dall’Eco di Bergamo, parla di una vincita di 5 milioni di euro con un tagliando di soli 20euro. E no, in questo caso non è come al solito quando succede una cosa del genere che tutti pensano a uno della famiglia de Il Miliardario. Ma il colpo che cambia totalmente la vita, in questo caso di una donna pensionata, è stato centrato con il Nuovo 20X.

Gratta e Vinci, la scelta giusta

Il fatto è successo nella tabaccheria di viale Papa Giovanni XXIII, Maurizio Vistalli – spiega il giornale citato prima – ed è proprio il titolare che ha raccontato come sono andate le cose. “La signora, che desidera rimanere anonima, è una cliente fedele. Come spesso fa, ha acquistato un biglietto lunedì sera e poi è tornata a casa. Siamo tornati insieme in tabaccheria il giorno dopo per controllare, ed è emerso che aveva vinto proprio cinque milioni”.

Insomma, i due hanno visto insieme la vincita e la signora, come detto, ha fatto la scelta giusta. E quale? Quella di voler rimanere anonima, senza dubbio, visto che più di una volta vi abbiamo parlato anche di alcune situazioni spiacevoli che vengono fuori nel momento in cui qualcuno esce allo scoperto dopo aver vinto una somma del genere. In questo caso, si spera, lo sapranno solamente la diretta interessata e il gestore della tabaccheria che, senza dubbio, visto il rapporto che ci sarebbe, si aspetta un regalino. Che arriverà, anche noi di questo siamo certi. Auguri a tutti, in poche parole.