Brighton-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Brighton-Manchester United è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella prima giornata di campionato è stato l’ex attaccante del Bologna Joshua Zirkzee a togliere le castagne a Erik ten Hag, realizzando il gol decisivo contro il Fulham a tre minuti dalla fine (1-0). Grazie alla rete dell’olandese il Manchester United ha evitato quello che sarebbe stato un altro flop: in effetti i Red Devils, nonostante gli aggiustamenti del tecnico ex Ajax, non hanno entusiasmato e si sono ripalesati i noti problemi.

Quello che contava, tuttavia, erano i tre punti. Non si è detto preoccupato neppure lo stesso ten Hag, dicendo che la sua squadra ha ancora bisogno di carburare, anche alla luce delle tante operazioni di mercato effettuate in questa sessione: i nuovi, insomma, devono avere il tempo di ambientarsi. Sarà indubbiamente un bel test la trasferta di Brighton, con i Seagulls galvanizzati dal rotondo successo ottenuto all’esordio in casa dell’Everton a Goodison Park (0-3). Mitoma, Welbeck e Adingra hanno messo le loro firme su una vittoria più larga del previsto, approfittando anche dell’inferiorità numerica dei Toffees nell’ultima mezz’ora per l’espulsione di Young. Non poteva iniziare meglio l’avventura in Premier League del giovanissimo allenatore Fabian Hurzeler, che ha debuttato nella massima serie inglese a soli 31 anni. L’ex tecnico del St. Pauli spera di riavere Ferguson, Lamptey ed Estupinan contro lo United, ma potrebbe andare in panchina anche Georginio Rutter, appena acquistato dal Leeds per 40 milioni di sterline (acquisto record per il club). Ten Hag, dal canto suo, confermerà Zirkzee in attacco ed è alle prese con il ballottaggio de Ligt-Maguire in difesa.

Come vedere Brighton-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brighton e Manchester United è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno 1X è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Manchester United ha giocato bene solo a sprazzi con il Fulham e potrebbe incontrare non poche difficoltà in casa di un Brighton che una settimana fa ha stupito tutti. Non sarebbe una sorpresa se i Seagulls riuscissero ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester United

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Hinshelwood; Milner, Wieffer; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2