Parma-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Parma-Milan è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo un precampionato che aveva fornito ottimi spunti ci si aspettava qualcosa di più da un Milan che invece ha rischiato di fare una brutta figura nella prima giornata contro il Torino (2-2) a San Siro. Alcune scelte del nuovo allenatore Paulo Fonseca – una su tutte quella di schierare l’ex Chelsea Loftus-Cheek in mediana – non hanno convinto ed i granata di Paolo Vanoli ne hanno approfittato, arrivando a sfiorare una clamorosa vittoria.

I rossoneri hanno tratto linfa vitale dai subentrati, Morata ed Okafor, capaci nel giro di pochi minuti di segnare un gol a testa e regalare al Diavolo un ormai insperato pareggio (la rete dello svizzero è arrivata a tempo praticamente scaduto). Milan da rivedere, insomma, e per il momento rimandato: se Fonseca avrà imparato la lezione ce lo dirà la trasferta di Parma contro una squadra che, in barba allo status di neopromossa, ha offerto una grande prestazione – soprattutto nel primo tempo – contro la Fiorentina e non c’è dubbio che ai punti avrebbe meritato la vittoria. Gli uomini di Fabio Pecchia, nonostante provengano dalla Serie B, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire ad una salvezza tranquilla grazie ad un gioco collaudato e ad un’identità ben precisa. Soltanto un’ingenuità del portiere Suzuki a pochi minuti dalla fine ha infatti permesso alla Viola di trovare il gol del pareggio (1-1) con una precisa punizione di capitan Biraghi.

Parma-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria ancora piena in casa Parma: mancano Benedyczak, Di Chiara, Charpentier ed Hernani. Delprato fa il suo rientro ma persistono dubbi sulla sua collocazione tattica. Tanti i ballottaggi sulla trequarti, dove si contendono una maglia Sohm e Cyprien e Mihaila e Cancellieri. Duello anche a sinistra tra Valeri e Balogh.

Dall’altro lato Fonseca potrebbe lanciare altri nuovi acquisti. Pavlovic e Fofana si candidando per un posto in difesa e a centrocampo, mentre Emerson Royal è in ballottaggio con Calabria. La mediana stavolta sarà composta dal giocatore appena arrivato dal Monaco e da Reijnders, pronto a ripartire dal 1′. Davanti assente Morata, alle prese con un infortunio: il suo posto se lo contendono Okafor e Jovic, con l’elvetico in vantaggio.

Come vedere Parma-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Milan, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Questo Milan non dà troppe garanzie, con il Torino i rossoneri sono stati troppo umorali e la difesa continua a non mostrarsi solidissima. Il Diavolo al “Tardini” non perde dal lontano 2013 ma contro un Parma che gioca bene ed ha entusiasmo potrebbe non avere vita facile: restiamo fuori dal risultato finale ipotizzando un’altra gara da almeno una rete per parte e almeno due complessive.

Le probabili formazioni di Parma-Milan

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Bernabè, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Okafor.

Il Parma riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2