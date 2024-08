Mazzata tremenda per Verstappen: colpa di Hamilton

Mazzata tremenda per Max Verstappen: tutta colpa di Hamilton e del suo prossimo approdo in Ferrari. La rivelazione dell’esperto

In casa Ferrari non si aspetta altro. Soprattutto i tifosi: nel momento in cui la scuderia di Maranello ha ufficializzato l’arrivo dell’inglese per il prossimo anno, tutti sono impellenti e tutti vogliono vedere l’inglese con la tuta rossa addosso. Una situazione ovviamente che si sta avvicinando.

Sarà compito di Vasseur riuscire a dare una macchina competitiva a quello che per sette volte si è laureato campione del mondo. La Ferrari merita di essere ai massimi livelli come non succede, purtroppo, da moltissimo tempo. Non ci sono sensazioni al momento, troppo presto per dire che macchina ci sarà il prossimo anno. Ma per Eddie Jordan, uno che sa realmente il fatto suo nei motori, non ci sono dubbi di sorta. Per Verstappen si prospetta un anno veramente duro, uno di quelli che potrebbero anche cambiare le gerarchie dentro al Circus.

Mazzata per Verstappen, Hamilton campione del mondo

Intervenuto all’interno del podcast Formula for Success il 76enne irlandese ha parlato in questo modo: “Lewis tornerà ai suoi massimi livelli e l’anno prossimo tornerà a lottare per il Mondiale, e chiunque dica il contrario si sbaglia. A inizio stagione Lewis era concentrato sul suo futuro in Ferrari, ottenendo le persone giuste e assicurandosi di avere Vasseur al suo fianco”. E poi ha continuato in questo modo.

“La Ferrari sarà una grande squadra il prossimo anno e si godrà la presenza di Lewis – ha aggiunto – dirà loro di guardare cosa sta facendo la Mercedes, di non preoccuparsi, che possono battere Russell e tutti gli altri, e lo faranno. Anche la Mercedes sarà forte, ma la Ferrari sarà incredibilmente forte“. Insomma, Jordan ha fiducia in quella che sarà la strategia della scuderia italiana che vuole tornare a vincere e che vuole in tutti i modi tornare ad essere davanti a tutti. Il colpo Hamilton, sicuramente importante, deve essere accompagnato giustamente anche da una grandissima macchina pronta a vincere. L’obiettivo è abbastanza chiaro e pure nella testa di tutti.