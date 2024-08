Dinamo Zagabria-Qarabag, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Dinamo Zagabria-Qarabag è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

La Dinamo Zagabria è una di quelle squadre che hanno avuto la fortuna di non prendere parte ai preliminari di Champions League, entrando in scena solo negli spareggi, ultimo scoglio prima della nuova fase a girone unico. Da quest’anno, com’è noto, cambia tutto: niente più gironi da quattro ma una sorta di mini-campionato in cui ognuna disputerà 8 partite – quattro in casa e quattro in trasferta – contro avversari diversi.

I campioni di Croazia in carica faranno di tutto per giocarla – sarebbe fondamentale sopratutto dal punto di vista economico – cosa che non avviene dalla stagione 2022-23, quando arrivarono ultimi in un girone che comprendeva anche Milan e Chelsea.

La squadra allenata da Sergej Jakirovic intanto sta già provando a prendere il largo nella HNL, il massimo campionato croato: dopo tre turni sono gli unici a punteggio pieno grazie ai tre successi contro Istra, Osijek e Sibenik (10 gol segnati e soltanto uno subito). L’attenzione però adesso è rivolta interamente alla doppia sfida con il Qarabag, altro club che fa ormai da anni presenza fissa in Europa. Gli azeri non giocano la fase finale della Champions League dalla stagione 2017-18 e a differenza dei croati hanno già superato due turni preliminari per arrivare agli spareggi. Dopo aver rifilato 7 gol complessivi ai modesti gibilterrini del Lincoln Red Imps, la squadra di Gurban Gurbanov ha rispedito a casa il Ludogorets, travolto addirittura 7-2 nel match di ritorno, terminato ai supplementari (l’andata era finita 2-1 per i bulgari).

Come vedere Dinamo Zagabria-Qarabag in diretta tv e streaming

La sfida tra Dinamo Zagabria e Qarabag è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Dinamo Zagabria parte favorita in questo doppio confronto ma il Qarabag resta una squadra insidiosa ed ai croati conviene provare ad ipotecare la qualificazione all’andata per non essere costretti poi a fare risultato nel lontano Azerbaigian tra sette giorni. Probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Qarabag

DINAMO ZAGABRIA (3-4-3): Nevistic; Ristovski, Bernauer, Mmaee; Spikic, Ademi, Misic, Hoxha; Kulenovic, Baturina, Petkovic.

QARABAG (4-2-3-1): Buntic; Vesovic, Mustafazade, Medina, Cafarquliyev; P. Andrade, Romao; L. Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1