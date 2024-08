Bodo/Glimt-Stella Rossa, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bodo/Glimt-Stella Rossa è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Ultimo “giro” di prelimiari e conosceremo i nomi di tutte le partecipanti alla prossima Champions League, che rispetto alle precedenti edizioni subirà una significativa rivoluzione, trasformando la fase a gironi in una sorta di mini-campionato. Sognano di potersi misurare con le big d’Europa anche Bodo/Glimt e Stella Rossa, entrambe dominatrici indiscusse dei rispettivo tornei, quello norvegese e quello serbo.

I gialloneri di Kjetil Knudsen frequentano le coppe europee ormai da diversi anni, barcamenandosi tra Europa e Conference League ed arrivando spesso a giocare la fase ad eliminazione diretta. La Champions per loro rimane un territorio inesplorato e Knudsen spera che questo sia l’anno buono. In Eliteserien ultimamente hanno perso qualche punto per strada ma restano saldamente al comando della classifica, a +5 dal Brann, e sembrano avviati verso l’ennesimo trionfo. Per arrivare a giocare gli spareggi hanno il Bodo ha dovuto superare i lettoni dell’RFS Riga e i polacchi dello Jagiellonia, ottenendo quattro vittorie su quattro. La Stella Rossa, invece, che questa coppa l’ha anche vinta (edizione 1990-91, prima della dissoluzione della Jugoslavia), debutta direttamente negli spareggi. Gli uomini di Vladan Milojevic finoro sono stati impegnati solamente in campionato, dove hanno conquistato 4 vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate.

Come vedere Bodo/Glimt-Stella Rossa in diretta tv e streaming

La sfida tra Bodo/Glimt e Stella Rossa è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non siamo in inverno inoltrato ma affrontare il Bodo/Glimt in Norvegia non è semplice per nessuna squadra. I gialloneri, grazie al loro gioco collaudato, dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Stella Rossa

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Moe, Gundersen, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Mikkelsen.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Elsnik, Hwang; Milson, Ivanic, Olayinka; Duarte.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1