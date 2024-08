Le Havre-PSG, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Le Havre-PSG è una partita della prima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Ormai dalla stagione 2012-13 – tranne rare eccezioni – in Ligue 1 assistiamo al dominio incontrastato del PSG. I parigini, superiori in tutto e per tutto rispetto alle altre squadre, hanno vinto le ultime tre edizioni del massimo campionato francese senza grossi problemi e restano i grandi favoriti anche in quella che sta per aprire i battenti nonostante abbiano dovuto dire addio al loro giocatore più forte e rappresentativo, Kylian Mbappé, che ha deciso di andare via a zero ed accasarsi al Real Madrid, club che sognava sin da bambino.

Spetterà a Luis Enrique, confermato in panchina dopo una stagione caratterizzata da una forte discontinuità – soprattutto a livello europeo – aprire un nuovo ciclo e rilanciare un progetto non più incentrato sulla “collezione” di stelle pagate a peso d’oro. Dal mercato, infatti, finora sono arrivati due elementi interessanti e futuribili come Joao Neves e Pacho ma quasi certamente prima della deadline il club metterà le mani su un attaccante di spessore. Il PSG fa il suo esordio nella Ligue 1 2024-25 in casa del Le Havre, squadra che nella passata stagione ha evitato per un pelo la retrocessione, chiudendo al quartultimo posto. Un campionato a due facce quello dei Ciel et Marine, che dopo un ottimo girone d’andata sembravano avviati verso una salvezza tranquilla. In panchina non c’è più Luka Elsner: ha preso il suo posto l’ex Nizza Didier Digard, che due anni fa si era messo in mostra al timone del club rossonero. Senza gli infortunati Lucas Hernandez e Kimpembe, Luis Enrique si affiderà al tridente formato da Dembélé, Gonçalo Ramos e Barcola. Dubbi invece su Hakimi, appena rientrato dall’avventura olimpica con il Marocco.

Come vedere Le Havre-PSG in diretta tv e in streaming

Le Havre-PSG, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nella prima uscita del post-Mbappé il PSG dovrebbe esordire con un successo convincente e non sarebbe una sorpresa se riuscisse anche a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Le Havre-PSG

LE HAVRE (3-4-3): Desmas; Sangante, Youte, Lloris; Diawara, Touré, Grandsir, Zouaoui; Casimir, Ngoura, Joujou.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2