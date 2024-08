Las Palmas-Siviglia, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Las Palmas-Siviglia è una partita della prima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dalla vittoria dell’Europa League nella finale di Budapest contro la Roma ad un anonimo e deludente 14esimo posto nell’ultima Liga. Il crollo del Siviglia nella scorsa stagione è stato vertiginoso e nessuno degli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del club andaluso – da Mendilibar a Sanchez Flores – è riuscito a raddrizzare la situazione.

La società ha dunque deciso di resettare tutto affidandosi a Francisco Garcia Pimienta, reduce da una buona stagione alla guida del Las Palmas, guarda caso il primo avversario del Siviglia nella Liga che ha appena aperto i battenti. Suso e compagni hanno disputato numerose amichevoli nel precampionato, ottenendo delle vittorie importanti contro Al-Ittihad, Granada e Fulham ma il pesante 4-1 rimediato contro il Liverpool nell’ultimo test ha riportato tutti con i piedi per terra. Il mercato ha portato in dote giocatori interessanti come Agoumé e Iheanacho ed è arrivato pure un centrocampista di grande esperienza come Saul Niguez: i presupposti per fare meglio rispetto alla passata stagione, insomma, ci sono eccome. Il Las Palmas invece punta ad un’altra salvezza tranquilla e per riuscirci ha arruolato Luis Miguel Carrion, reduce dall’esperienza positiva in Segunda Division alla guida dell’Oviedo, che per un pelo ha mancato la promozione in Liga. Contro il Siviglia Carrion dovrà fare a meno dell’ex United Januzaj, mentre tra gli andalusi mancheranno Suso e Saul.

Come vedere Las Palmas-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida tra Las Palmas e Siviglia, valida per la prima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ PIÙ INFO

Il pronostico

Match di difficile lettura, considerando che siamo in pieno agosto e le rose di entrambe le squadre non sono al completo. Il Siviglia, tuttavia, non perde contro il Las Palmas in campionato dal 2015 e dovrebbe rimanere imbattuto anche in quest’occasione: prevediamo almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Siviglia

LAS PALMAS (4-2-3-1): Cillessen; Marvin, Álex Suárez, Mármol, Álex Muñoz; Loiodice, Kirian Rodríguez; McBurnie, Javi Muñoz, Moleiro; Mata.

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Jesús Navas, Badé, Nianzou, Pedrosa; Söw, Gudelj, Agoumé; Ocampos, Isaac Romero, Ejuke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1