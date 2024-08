I pronostici di venerdì 16 agosto: Premier League, Ligue 1, Liga e Serie B

I pronostici di venerdì 16 agosto, si ricomincia a giocare anche in Inghilterra e Francia: negli anticipi protagonisti Manchester United e PSG.

In questo fine settimana ricominciano tutti i principali campionati europei ad eccezione della Bundesliga, che riaprirà i battenti soltanto tra una settimana. Il battesimo della Premier League 2024-25 avverrà ad Old Trafford con la sfida tra i padroni di casa del Manchester United e il Fulham. I Red Devils, che hanno deciso di regalare un’altra chance ad Erik ten Hag, hanno appena perso il Community Shield ai calci di rigore contro i cugini del Manchester City. La prestazione però non è stata da buttare e contro i Cottagers, orfani del forte centrocampista Palhinha, dovrebbero esordire con una vittoria.

Tre punti alla portata anche per il PSG di Luis Enrique, che vuole iniziare con il piede giusto il post-Mbappé. I parigini saranno di scena a Le Havre contro una squadra che dopo la risicata salvezza ottenuta nella passata stagione si è affidata all’ex allenatore del Nizza Didier Digard: ipotizziamo un successo comodo da parte della formazione allenata dal tecnico spagnolo. In Liga il Siviglia dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta in casa del Las Palmas, che ritrova subito il suo vecchio allenatore Pimienta.

I pronostici sulle altre partite

In Germania si giocano i primi turni della coppa nazionale: pronto al debutto anche il Bayern Monaco guidato da Vincent Kompany, che dovrebbe far registrare un successo ampio contro l’Ulm, squadra che milita nella serie cadetta: attesi almeno tre gol complessivi.

Prevediamo almeno un gol per parte, infine, nella gara che alza il sipario sulla Serie B, Brescia-Palermo. Il club rosanero sul mercato non ha badato a spese ed è tra le principali candidate alla promozione in massima serie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester United vincente e almeno due gol complessivi in Manchester United-Fulham, Premier League, ore 21:00

Vincenti

Porto (in Santa Clara-Porto, Liga Portugal, ore 18:00)

(in Santa Clara-Porto, Liga Portugal, ore 18:00) PSG (in Le Havre-PSG, Ligue 1, ore 20:45)

(in Le Havre-PSG, Ligue 1, ore 20:45) Siviglia o pareggio (in Siviglia-Las Palmas, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Inter Turku-Seinajoen , Veikkausliga, ore 17:15

, Veikkausliga, ore 17:15 Halle-St. Pauli , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Ulm-Bayern Monaco, Coppa di Germania, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Wurzburg-Hoffenheim , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Lyngby-Midtjylland , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Brescia-Palermo, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

• Celta Vigo vincente e meno di tre gol complessivi in Celta Vigo-Alaves, Liga, ore 19:00