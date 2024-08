Manchester United-Fulham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester United-Fulham è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Come ogni anno la Premier League, oggettivamente il campionato più bello (e ricco) del mondo, si prepara a regalare emozioni. La stagione 2024-25 inizia dal “Teatro dei sogni”, Old Trafford: il Manchester United affronta il Fulham in una sfida che offre già diversi spunti di interesse.

I Red Devils vengono da una stagione estremamente deludente, la peggiore da quando esiste la Premier, in cui hanno chiuso addirittura all’ottavo posto e si sono qualificati all’Europa League solo grazie alla vittoria dell’FA Cup – sollevata in faccia ai cugini del City a Wembley – unica nota positiva di un’annata da dimenticare.

Quel successo ha convinto la dirigenza a dare un’altra chance al criticatissimo Erik ten Hag, più volte vicino all’esonero. Per il tecnico olandese, da quest’anno affiancato dall’ex attaccante Ruud van Nistelrooy, uno che da queste parti ha lasciato ricordi meravigliosi – il margine d’errore sarà minimo. Dal mercato, intanto, sono arrivati rinforzi importanti come Yoro (già infortunato), de Ligt, Mazraoui e soprattutto l’ex Bologna Zirkzee, che dovrebbe partire dal 1′ nell’anticipo con i Cottagers. Il Manchester United ha appena perso il Community Shield contro il City, che ha avuto la meglio ai calci di rigore e, più in generale, il precampionato non è stato particolarmente esaltante (le uniche vittorie sono arrivate con Rangers e Betis).

Esordio ufficiale invece per i londinesi, il cui obiettivo è provare a migliorare l’anonimo tredicesimo posto della scorsa stagione. In panchina c’è sempre Marco Silva – il portoghese ha deciso di restare in Inghilterra nonostante le offerte dall’Arabia Saudita – ma in mezzo al campo si sentirà parecchio l’assenza di Palhinha, acquistato dal Bayern Monaco nel mercato estivo. Per sostituire il lusitano è arrivato l’ex Arsenal Smith Rowe.

Come vedere Manchester United-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Fulham è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Il pronostico

Il Manchester United non ha demeritato nel Community Shield e, nonostante le assenze, dovrebbe esordire in campionato con un risultato positivo. Ci sono buone possibilità di assistere ad un match da almeno una rete per parte, dal momento che si affrontano due squadre che lo scorso anno non hanno brillato in fase di non possesso palla e che schiereranno parecchi dei nuovi acquisti che devono ancora ambientarsi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, de Ligt, Lisandro Martinez, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Lukic, Reed; Iwobi, Pereira, Smith Rowe; Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1