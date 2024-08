Ribaltone Sinner, sconfitta e sorpasso improvviso: colpo di scena

Il tennista italiano Jannik Sinner vive un momento piuttosto particolare. Il campione di San Candido vuole ritrovare la condizione.

Buona la prima per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha raggiunto gli Ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati vincendo contro il giovane talento a stelle e strisce Michelsen, avversario fastidioso per l’esordio nel torneo. Sinner è apparso ancora lontano dalla miglior condizione, ma è riuscito comunque a ottenere una buona vittoria, trionfando con il risultato di 6-4;7-5.

Ora Jannik affronterà al prossimo turno l’australiano Jordan Thompson, un avversario non impossibile ma dove l’obiettivo principale sarà trovare la miglior condizione in vista degli Us Open, principale obiettivo della stagione. Mentre Jannik va avanti diversi azzurri sono stati eliminati al primo turno, complice un sorteggio tutt’altro che fortunato, specialmente per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Il carrarino era reduce da un buon periodo di forma ma ha pescato subito l’americano Frances Tiafoe, avversario duro su questa superficie e che lo ha regolato in due set. Per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è tempo di pensare ai prossimi tornei dove avrà pochi punti da difendere. Una situazione simile a quella di Matteo Berrettini, tennista chiamato a una gran seconda parte di stagione per tornare tra le teste di serie.

Proprio il non essere tra quest’ultime rovina i piani dell’ex numero 6 al mondo, impegnato subito al primo turno contro il danese Rune. Matteo è caduto in tre set: ha vinto il primo parziale e ha subito la rimonta del giovane avversario, complice la condizione ancora non ottimale. Nonostante la sconfitta c’è da registrare un nuovo grande record.

Berrettini meglio di Sinner, è record italiano

Nonostante la sconfitta Berrettini ha fatto record italiano, superando Jannik Sinner in un curioso dato. Come riporta l’account Twitter di Quindici Zero Berrettini è il tennista con più set vinti consecutivamente durante tornei Atp, è arrivato a quota 21 set consecutivi con il successo su Rune ed ha scavalcato proprio Jannik Sinner, fermo a quota 20.

Un record non prioritario, ma comunque una bella soddisfazione per il tennista azzurro, che, sta lavorando senza sosta per il ritorno a buone condizioni. Matteo è stato sfortunato con il sorteggio, complice una classifica che lo ha visto crollare dopo i vari problemi fisici: nelle ultime settimane ha vinto i tornei di Kitzbuhel e Gstaad senza perdere set, vincendo su avversari del calibro di Tsitsipas e tanti altri.

Una piccola soddisfazione che dà morale in vista dei prossimi impegni, Berrettini potrebbe lavorare ad un altro torneo 250 e poi testa agli Us Open.