Camila Giorgi regina del mistero: non lo sa nessuno

Camila Giorgi, un altro giallo ancora infittisce la trama: nessuno ne ha idea, impossibile capire cosa stia succedendo.

Agata Christie è passata alla storia come la regina indiscussa del giallo. Nessuno ha esplorato questo genere letterario tanto quanto lei, capace com’è stata di creare storie che hanno tenuto – e che continuano a tenere ancora oggi – inchiodati ai suoi romanzi milioni e milioni di lettori in tutto il mondo.

Il paragone è ironico ed esasperato, ovviamente, ma in fatto di misteri anche l’ex tennista azzurra Camila Giorgi se la cava egregiamente. Guarda caso anche lei sta scrivendo un romanzo, sebbene non sia dato sapere ancora a che genere appartenga: potrebbe trattarsi di un poliziesco, di una love story, o magari di un racconto di fantascienza, chi lo sa. Lo scopriremo solo nel momento in cui andrà in stampa, sebbene sia chiaro che anche lei abbia una predilezione per i gialli, proprio come la Christie.

Tutta la sua vita è sempre stata avvolta in una nube gialla, a dirla tutta. A differenza di altri campioni del suo calibro non si è mai esposta in maniera eccessiva, ragion per cui sono stati pochi, nel tempo, i dettagli trapelati a proposito della sua vita privata. Quando, però, la celebrità di Macerata è finita nell’occhio del ciclone per via del caso relativo alle false vaccinazioni e per i presunti debiti col Fisco, molto si è scoperto sul conto dell’ex tennista marchigiana.

Giallo Camila Giorgi: impossibile scoprirlo

Molto, sì, ma non tutto. La sua vita continua ad essere, agli occhi del suoi numerosissimi follower, un gigantesco punto interrogativo. Soprattutto adesso che ha lasciato il tennis e che ogni traccia, o quasi, salvo qualche sporadica pubblicazione su Instagram, s’è persa di lei.

La sola cosa certa sembrerebbe essere il luogo in cui vive. Bazzica dalle parti di Dallas, dove, probabilmente, vive il suo nuovo fidanzato. Ha confessato di essere innamorata qualche settimana fa, quando ha lasciato che i follower le rivolgessero qualche domanda. Qualche ora fa, però, ha aggiunto un nuovo tassello a questo “racconto”.

Ha pubblicato, cioè, una foto che li ritrae felici e sorridenti, a dimostrazione del fatto che la loro storia procede a gonfie vele. Ma c’è un motivo ben preciso se prima abbiamo parlato di come sia abile, Camila Giorgi, in fatto di misteri. Nessuno ha idea di chi sia il ragazzo al suo fianco, non essendo probabilmente uno sportivo o comunque una persona famosa: lei non lo tagga e neanche tra i profili seguiti sembrerebbe esserci alcuna icona che corrisponda al viso del suo fidanzato. Anche stavolta, quindi, l’azzurra l’ha fatta franca, confermando quanto sia difficile scoprire qualcosa che la riguardi.