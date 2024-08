2 milioni con un Gratta e vinci da 10 euro: tutt’altro che impossibile

Il Gratta e vinci dell’estate mette in palio dei premi pazzeschi: bastano 10 euro per mettere in tasca 2 milioni tondi tondi.

Si dice che la fretta sia una cattiva consigliera, ma la storia che intendiamo raccontarvi oggi sembra ribaltare, per la verità, questo antico adagio. Conferma semmai, ancora una volta, che non esiste alcuna legge universale, quando si parla di gioco d’azzardo e di probabilità di vincita. E che ragionare troppo sulle cose non sempre è garanzia di successo.

Quello che è accaduto ad un giocatore che ha tentato la fortuna a Borgo Venezia, a Verona, ha dell’incredibile. Lo scorso giovedì è entrato di tutta fretta alla tabaccheria Café 47 di via Colonnello Fincato. Aveva i secondi contati e ha quindi acquistato al volo, nel vero senso della parola, un Gratta e vinci. Si è lasciato incuriosire dalla serie Sotto il sole, il cui pannello si compone di 4 giochi differenti. Un gioco dalla grafica estiva, accattivante, che deve aver colpito, proprio per questo, l’aspirante milionario.

Il tagliando in questione gli è costato 10 euro e ne ha grattato la patina argentata sul posto, forse impaziente di scoprire se la dea bendata gli avesse riservato o meno qualche sorpresa. Come mai avrebbe potuto immaginare, del resto, che con quella lotteria istantanea la sua vita sarebbe cambiata in maniera così repentina?

Ricco col Gratta e vinci dell’estate: è successo a Borgo Venezia

Quel cliente occasionale, entrato per caso al Café 47, si è aggiudicato la vincita massima in palio con quella serie di Gratta e vinci. Parliamo di 2 milioni di euro, mica spiccioli, motivo per il quale è evidente che il giocatore sia rimasto, lì per lì, sotto shock.

I gestori dell’attività hanno raccontato che era visibilmente “nervoso” e che, per qualche istante, è rimasto come impietrito, incredulo dinanzi a quello straordinario colpo di fortuna. “Era molto agitato, e ci credo: è una vincita che gli cambierà la vita. Sul fatto che tornerà, non lo sappiamo. Spesso veniamo informate delle vincite perché i clienti non sanno come si riscuotono le somme e quindi chiedono a noi mostrandoci i biglietti”.

E questo cliente, in particolar modo, ha promesso loro che ritornerà. Non per comprare altri tagliandi, ma per “sdebitarsi”. Va da sé che l’attività non abbia alcun merito diretto in questa vincita, ma l’uomo ha comunque garantito che farà loro un regalo nel momento in cui incasserà la maxi vincita da 2 milioni di euro.