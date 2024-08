Paola Egonu vale l’eccezione: reazione inaspettata

Paola Egonu, non solo oro. Dopo la medaglia olimpica arriva una sorpresa ancor più grande: lo hanno visto tutti.

Certo che di tempo ne è passato, da quando Paola Egonu ha spaventato i tifosi italiani dichiarando, in un momento di sfogo, che non avrebbe mai più indossato la maglia azzurra. Per fortuna non ha dato un seguito a quelle parole, probabilmente non ha mai neanche pensato nulla di tutto ciò. E gliene siamo grati, perché forse le cose sarebbero andate diversamente, se la campionessa di Cittadella avesse effettivamente fatto un passo indietro.

Non lo ha fatto, grazie al cielo, ed è anche merito suo se l’Italvolley, oggi, sta vivendo quello che non è più un sogno, ma un’impareggiabile realtà. La Nazionale femminile ha vinto un oro che passerà alla storia e del quale a lungo ancora si parlerà negli anni a venire. Perché nessuno potrà mai dimenticare, quello è poco ma sicuro, la grandiosa impresa di cui Egonu e le sue compagne si sono rese protagoniste in riva alla Senna, nel corso di un’edizione delle Olimpiadi che tante soddisfazioni ha regalato al popolo dello Stivale.

Le ragazze, manco a dirlo, sono al settimo cielo. E felicissimo è anche Leonardo Puliti, che oltre ad essere un pallavolista è anche il fidanzato del fortissimo opposto della squadra di mister Velasco. Lui, che sta con Paola da ormai un annetto o giù di lì, ha dedicato alla stella della Nazionale il messaggio più bello. Delle parole al miele che hanno intenerito, per ovvie ragioni, tutti.

Paola Egonu, gli abbracci e poi il post: bentrovata serenità

Leonardo ha vissuto ogni istante della trasferta parigina insieme alla sua dolce metà. Più volte sono apparsi in pubblico, complici e affiatatissimi, perfino quando, battuta la Turchia, Paola è corsa ad abbracciarlo e baciarlo.

Sebbene lui in questi mesi sia stato molto riservato, non poteva non farle dono di una dolcissima dedica d’amore, che ha affidato ai social network facendo un’eccezione. “Hai dedicato così tanto tempo al tuo miglioramento da non avere tempo per le critiche degli altri. Hai un grande cuore e lo hai proclamato al mondo non con grandi parole ma attraverso grandi azioni. Prometti a te stessa di vivere confidando che il mondo sia dalla tua parte finché segui sinceramente la tua parte migliore. Sono così fortunato e grato di poter stare al tuo fianco mentre raggiungi tutti i tuoi traguardi più ambiziosi my queen“.

Parole che hanno intenerito il popolo dei social ma anche la stessa Egonu, che al post ha risposto scrivendo “Amore mio, grazie”. Felice e serena come da tempo l’opposto di Cittadella meritava di sentirsi.