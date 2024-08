Paok-Malmo, Champions League: probabili formazioni, pronostico

Paok-Malmo è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 19:30: statistiche, formazioni, pronostico, tv e streaming.

Lo scoppiettante pareggio per due a due della partita di andata fa pensare a una sfida di ritorno altrettanto emozionante, con i greci del Paok stavolta favoriti dal fattore campo rispetto agli svedesi del Malmo.

Il Paok, che lo scorso anno oltre a vincere il campioanto greco è arrivato fino ai quarti di finale di Conference League, eliminato dal Club Brugge, sembra avere qualcosa di più rispetto agli svedesi che pur avendo il campionato in pieno corso di svolgimento nelle ultime partite hanno accusato qualche passo falso di troppo in trasferta.

Comparazione quote

La vittoria del Paok è quotata a 1.83 su Goldbet, Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “gol” (entrambe le squadre segnano) è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai. La combo bet vittoria del Paok ed entrambe le squadre a segno almeno una volta è invece a quota 3.70 su Goldbet e Lottomatica e a 3.55 su Snai.

Il pronostico

Il Paok è favorito per la vittoria in una partita in cui anche il Malmo dovrebbe riuscire ad andare in gol.

Le probabili formazioni di Paok-Malmo

PAOK (4-2-3-1): Kotarski; Sastre, Kedziora, Koulierakis, Baba; Ozdoev, Schwab; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Thomas. MALMO (4-4-2): Dahlin; Larsen, Jansson, Zatterstrom, Busanello; Bolin, Pena, Johnsen, Nanasi; Botheim, Thelin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1