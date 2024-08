Dramma Tamberi, è ancora caos: attacco durissimo dopo le Olimpiadi

Il campione di atletica ha fatto molto discutere nelle ultime ore. I risultati di campo sono l’ultimo reale problema della leggenda olimpica.

Dopo una lunga attesa sono terminati ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024, uno degli eventi più attesi di quest’annata sportiva. Abbiamo vissuto tante emozioni con un’Italia molto competitiva, un gran numero di medaglie e anche un clamoroso e sfortunato record di quarti posti, gli azzurri e le azzurre hanno fatto sognare e hanno regalato tante vittorie. Allo stesso tempo è stata un’Olimpiade che ha generato grosse polemiche.

Dal caos legato al Villaggio Olimpico – senza aria condizionata e con cibo scadente – fino alla polemica che ha visto coinvolta anche la nostra Italia per il caso di Imane Khelif, campione di boxe algerina accusata di essere transgender e poi vincitrice della medaglia d’oro. Negli ultimi giorni uno dei casi che più ha tenuto in ansia l’Italia è quella relativa al suo portabandiera, il campione di atletica Gianmarco Tamberi.

Questi era uno dei favoriti per la medaglia nella gara di salto in alto ma ha vissuto ore difficili che hanno frenato la sua ascesa. Tutto è nato tre giorni prima e poi è continuato nel giorno della gara con Tamberi che ha avuto un forte attacco di coliche renali. Un’ora e mezza prima della gara la moglie del campione ha postato una Instagram Stories con Gianmarco seduto in ambulanza e alle prese con delle flebo.

Nonostante ciò Tamberi ci ha provato ed ha partecipato alla gara, non raccogliendo la medaglia ma raccogliendo migliaia di applausi, da tifosi italiani e non solo.

Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi, duro attacco dall’ex campionessa

Non è andato oltre l’undicesimo posto, Tamberi ci ha provato ma alla fine non è riuscito a raggiungere il suo sogno, una medaglia in quella che – molto probabilmente – potrebbe essere la sua ultima Olimpiade. L’atteggiamento di Tamberi ha avuto molti applausi ma anche qualche critica come quella pubblicata sui propri canali social da parte di Fabrizia D’Ottavio, medaglia di argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Ecco il post della donna:

“Premetto che auguro il meglio a Gianmarco e che ognuno ha il suo modo di reagire agli eventi, però una cosa la devo dire”. La D’Ottavio ha sottolineato, in quello che è parso come un attacco, con queste parole: “3 post in 7 ore, senza contare tutto il teatrino della fede negli ultimi giorni, fatti nel giorno della finale Olimpica, quando ti giochi tutto. Tra coliche, vomito e ospedali, ammiro l’energia e la concentrazione che riesce a dedicare al telefono. Sarò di un’altra generazione ma tutto questo mi disturba. Non odiatemi per averlo detto”.

Un messaggio netto e un punto di vista che in molti hanno sottolineato, un attacco verso Tamberi e non tutti hanno apprezzato il suo atteggiamento, D’Ottavio compresa.