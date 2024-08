Sbanca alla Lotteria delle promesse: detto, fatto

Lotteria, il tempo di dirlo che già era tutto fatto. Le promesse se le porta via il vento, ma non sempre, a quanto pare.

L’amore si basa sempre su una promessa. Di amore eterno, di lealtà, di rispetto reciproco. Ma non solo. Questa coppia americana ha sempre fondato la propria relazione su un altro genere di promessa. Terrell Bethea, consapevole di quanto sua moglie lo desiderasse, le ha garantito fin dal principio che, un giorno, sarebbero andati a vivere in una casa da sogno, come quelle che si vedono sulle copertine delle riviste di arredamento.

Forse credeva davvero di poterlo fare, un giorno, o forse no, chi lo sa. Sta di fatto che quello che è successo nei giorni scorsi gli ha dato sicuramente, in questo senso, una grossa, grossissima, mano. Si è recato presso il punto vendita Robbins Friendly Mart di Robbins, nella Carolina del Nord, e lì ha giocato una combinazione valida per partecipare ad un gioco molto popolare a quelle latitudini: il Cash 5.

L’uomo, residente a Moore, non avrebbe mai potuto immaginare che giocare quella schedina gli avrebbe stravolto la vita. Non fino a questo punto. Ci sperava, sicuramente, ma in certi casi non è sufficiente. Nel suo, invece, è bastato sognarlo, perché si avverasse. I numeri estratti in occasione dell’appuntamento con la dea bendata del 5 agosto scorso sono stati gli stessi sui quali aveva puntato lui.

Lotteria, non tutte le premesse se le porta via il vento

Il 5, il 6, il 7, il 9 e il 23 hanno fatto in modo che questa coppia diventasse, di colpo, ricca sfondata. La cinquina vincente ha portato nelle loro tasche 1,1 milioni di dollari, cifra più che sufficiente perché Terrell e sua moglie possano realizzare, finalmente, il sogno di una vita.

Il tutto investendo un solo, miserissimo, dollaro. “Ora posso dare alla mia famiglia la casa che merita”, ha detto Bethea ai responsabili della lotteria quando, nei giorni scorsi, è andato a riscuotere il suo premio. E poco importa che, al netto delle tasse, la loro vincita si sia ridotta un po’. 811mila dollari basteranno, comunque, per comprare la casa che hanno sempre sognato e di cui la dea bendata ha deciso di fargli dono.

Il solo pensiero che tutto stesse accadendo per davvero ha generato, ovviamente, una reazione piuttosto “estrema” da parte della moglie. “Si è messa a terra in ginocchio ed è scoppiata a piangere“, ha raccontato Bethea, che ringrazierà per sempre il gioco Cash 5 e l’incredibile opportunità che la fortuna gli ha concesso.