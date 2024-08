I pronostici di lunedì 12 agosto: Coppa Italia e altri campionati

I pronostici di lunedì 12 agosto, ci sono altre quattro partite di Coppa Italia e posticipi in Championship, Super Lig e altri campionati.

Si chiudono questo lunedì i trentaduesimi di finale di Coppa Italia con le ultime quattro partite in programma. In campo anche squadre di Serie A come Lecce e Cagliari che dovrebbero avere la meglio senza particolari problemi su Mantova e Carrarese, formazioni che nell’ultima stagione hanno conquistato la promozione in Serie B.

Più equilibrate e probabilmente con gol le restanti due sfide tra squadre di Serie B: le retrocesse Frosinone e Salernitana se la vedranno con Pisa e Spezia.

I pronostici sulle altre partite

Per le altre partite da gol e over si va in altri campionati minori: nell’Eerste Divisie olandese i due posticipi Jong AZ Alkmaar-Roda e Jong PSV Eindhoven-Jong Ajax promettono spettacolo così come le sfide Luton-Burnley nella Championship inglese e Hammarby-Brommapojkarna nella massima divisione svedese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Frosinone vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Frosinone-Pisa, Coppa Italia, ore 18:00

Vincenti

Lecce (in Lecce-Mantova, Coppa Italia, ore 18:30)

(in Lecce-Mantova, Coppa Italia, ore 18:30) Cagliari (in Cagliari-Carrarese, Coppa Italia, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Jong AZ Alkmaar-Roda , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Jong PSV Eindhoven-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Hammarby-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Frosinone-Pisa , Coppa Italia, ore 18:00

, Coppa Italia, ore 18:00 Luton-Burnley , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Salernitana-Spezia, Coppa Italia, ore 20:45

Comparazione quota totale Scelta del Veggente + Vincenti: 3.04 GOLDBET ; 3.10 SNAI; 3.04 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Salernitana-Spezia, Coppa Italia, ore 20:45