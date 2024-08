Caos Berrettini, cosi è davvero dura: l’obiettivo stagionale si allontana

Il tennista romano Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Deve fare i conti con un problema non da poco.

Dopo l’assenza alle Olimpiadi e la decisione di non disputare il torneo di Montreal (che tra l’altro si sta ancora giocando) Matteo Berrettini sarà uno dei protagonisti del Masters 1000 di Cincinnati, evento che aprirà le porte all’imminente US Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam di questo 2024.

Per l’occasione nel torneo nordamericano ci saranno quasi tutti, vedremo il rientro della medaglia d’argento Carlos Alcaraz mentre gli unici grandi assenti saranno Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il campione serbo ha appena vinto l’oro ma ha deciso di riposare e preservarsi in vista del finale di stagione: i 1000 ormai non sono più una priorità per lui e li giocherà solo quando necessario, Nadal è invece ormai nella fase finale della sua carriera e salterà quasi tutta la parte finale del 2024, compreso Slam o Finals Atp.

Berrettini è tra i protagonisti del torneo ma come capitato anche recentemente l’ex numero 6 al mondo deve fare i conti con un problema importante, il non essere una testa di serie. Ciò gli aveva creato problemi a Wimbledon dove beccò Jannik Sinner solo al secondo turno e usci’ nonostante una buona prova. La questione si è ripetuta anche a Cincinnati e le cose non sono andate benissimo.

Matteo Berrettini, il sorteggio dice male: cosi è durissima

Attualmente Matteo Berrettini è numero 41 al mondo e l’obiettivo è rientrare il prima possibile tra le teste di serie. Le teste di serie di uno Slam sono 32 mentre sono anche di meno quando si parla di Masters 1000, con precisione sono ben 16. Per migliorare la classifica Berrettini deve far bene durante questi tornei ma di certo il sorteggio non aiuta, anzi tutt’altro.

Osservando il tabellone di Cincinnati Matteo affronterà al primo turno il giovane talento nordico Holger Rune, testa di serie numero 15 e comunque avversario non semplice da sfidare. Qui Berrettini partirà comunque almeno alla pari, al secondo turno potrebbe affrontare Mannarino (favorito su un qualificato) mentre gela il sorteggio degli eventuali Ottavi di finale con Matteo che affronterebbe proprio Carlos Alcaraz.

Di certo non la miglior maniera possibile per rientrare nei piani alti, Berrettini necessita di vittorie e quindi di punti ed è fondamentale recuperarli il prima possibile. L’importante è far bene e guadagnare posizioni, le ultime prestazioni hanno regalato vittorie di tornei come a Gstaad e Kitzbuhel e i tifosi azzurri si augurano di vedere presto Matteo nei piani alti della classifica. Sorteggio permettendo.