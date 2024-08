Cagliari-Carrarese, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Cagliari-Carrarese è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca lunedì alle 21:15: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Davide Nicola nella scorsa stagione è riuscito a centrare l’ennesima impresa salvezza, stavolta subentrando alla guida dell’Empoli. Ed è per questo motivo che il Cagliari lo ha scelto come nuovo allenatore dopo la separazione con Claudio Ranieri che pure – tra mille difficoltà – è riuscito a portare in salvo i rossoblù dopo essere stato protagonista anche della promozione tramite i playoff.

Ci sono stati gli addii pesanti di Nandez, Dossena e Sulemana, però il Cagliari ha finora agito bene sul mercato ingaggiando il promettente esterno Mattia Felici, Nadir Zortea dall’Atalanta, l’esperto difensore centrale Luperto e in prestito l’attaccante Roberto Piccoli.

Di fronte ci sarà la Carrarese che a sorpresa ha conquistato la promozione in Serie B tramite i playoff: difficile sia in grado di sorprendere il Cagliari.

Comparazione quote

La vittoria del Cagliari è quotata a 1.43 su Goldbet, Lottomatica e a 1.43 su Snai. Il segno over 1,5 è quotato invece a 1.23 su su Goldbet, Lottomatica e a 1.23 su Snai. La vittoria del Cagliari con un solo gol di scarto è a quota 3.40 su Goldbet e Lottomatica.

Come vedere Cagliari-Carrarese in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Cagliari e Carrarese è in programma lunedì alle 18:30 e si giocherà all’Unipol Domus di Cagliari. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Cagliari-Carrarese anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Cagliari è favorito per la vittoria in una partita in cui anche la Carrarese potrebbe fare gol.

Le probabili formazioni di Cagliari-Carrarese

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Obert; Zortea, Makoumbou, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Panico, Palmieri; Capello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1