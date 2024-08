Fenerbahçe-Lille, Champions League: probabili formazioni, pronostico

Lille-Fenerbahçe è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 19:00: statistiche, formazioni, pronostico, tv e streaming.

Queste sono le partite di José Mourinho. Dentro o fuori in una competizione europea, la voglia di tornare ad allenare la fase finale di Champions League, a maggior ragione con il format rinnovato e la conseguente possibilità di affrontare tante “big” d’Europa. Per farlo però il Fenerbahce, la nuova squadra dello Special One, dovrà rimontare la sconfitta subita all’andata dal Lille.

I francesi, che hanno sostituito Paulo Fonseca passato al Milan con Bruno Genesio, dovranno però fare grande attenzione al clima caldissimo che si troveranno ad affrontare, e non soltanto a livello di temperature. Il tifo del Fenerbahce sa essere avvolgente, a maggior ragione con un allenatore trascinatore come Mourinho.

E oltre al dodicesimo uomo, il Fenerbahce ne ha comunque undici niente male in campo. La formazione titolare è competitiva e ci sono anche riserve di lusso, vedi il nuovo acquisto En-Nesyri da gettare eventualmente nella mischia con o senza l’eterno Edin Dzeko che ha iniziato la stagione benissimo e ha segnato anche nell’ultimo turno di campionato.

Il pronostico

I gol non dovrebbero mancare come nella partita di andata, con il Fenerbahce favorito per la vittoria.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Lille

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Soyuncu, Kadioglu; Fred, Krunic; Tadic, Saint Maximin; Dzeko.

LILLE (4-5-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Santos, Gomes, Cabella, André, Haraldsson; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1