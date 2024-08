Fonseca non può stare tranquillo: notizia bomba sull’esonero

Fonseca, tecnico del Milan, non può in nessun modo stare tranquillo. Arriva una notizia bomba sull’esonero. Ecco quale.

Se nell’articolo precedente vi abbiamo parlato di quello che, in Serie A, rischia di più nel corso di questa stagione: parliamo di Eusebio Di Francesco, nuovo tecnico del Venezia, che anche per via della rosa che ha a disposizione potrebbe essere il primo ad essere mandato via: si gioca a 1,80 volte la posta, quindi una quota bassissima, secondo gli analisti della GoldBet.

Detto questo, adesso andiamo a vedere quelli che tra le squadre big di questa Serie A rischiano di più. E dal titolo potete capire che quello che se la passa diciamo meno bene è Paulo Fonseca del Milan. I rossoneri, dopo aver mandato via Stefano Pioli, hanno deciso di affidarsi al portoghese che ha un passato in Italia con la Roma. In giallorosso ha fatto discretamente, c’è da dirlo, ma questo non convince i bookmaker, che lo mettono il primo in questa lista.

Fonseca è quello che rischia

Sempre andando a vedere quelle che sono le quote della GoldBet, il tecnico del Milan potrebbe essere esonerato – o si potrebbe dimettere – entro il 5 gennaio del 2025: si gioca a 6 volte la posta. Non poco, c’è da dirlo, ma rispetto ai tecnici di Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Inter, è quello che ha questa giocata più bassa.

A seguire c’è il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla sua prima vera esperienza in A dopo essere entrato in corsa al posto di Mou lo scorso gennaio: un esonero o un addio si gioca a 7 volte la posta in palio. A 8, invece, è piazzato Marco Baroni della Lazio. Non rischiano quasi nulla, ovviamente, Thiago Motta della Juventus, Antonio Conte del Napoli e Simone Inzaghi dell’Inter: loro sono sereni, a 12 volte la posta. Loro, stando a questo, possono stare tranquilli che il panettone lo possono serenamente già prenotare. Lo mangeranno di sicuro.