Sinner, scacco matto: verdetto crudele, è subito polemica

Sinner, due “schieramenti” opposti hanno preso vita sui social network. Qualcuno ne è uscito con le ossa rotte, un brutto spettacolo.

Non le è mai interessato dare in pasto al grande pubblico la sua vita privata. E c’è da dire che è stata bravissima, nei 3 anni circa che ha trascorso al suo fianco, a sfuggire a paparazzi e riflettori. Quello che non è chiaro è se lo facesse perché refrattaria ai social e ai titoli strillati o se, invece, intendesse solo preservare la sua dolce metà e la loro relazione.

Quel che è stato è stato, ad ogni modo, e parlarne non ha neanche troppo senso, a dirla tutta. Jannik Sinner e Maria Braccini hanno ormai voltato pagina e la loro storia appartiene al passato. Anche se, per ovvie ragioni, essendo lui un personaggio pubblico, la rottura di qualche mese fa continua a fare un certo rumore. Perché tutti muoiono dalla voglia di sapere, è questa la verità, perché si siano lasciati e in che modo l’altoatesino e la russa Anna Kalinskaya si siano, poi, avvicinati. E se, soprattutto, la liaison sia iniziata mentre l’azzurro era ancora sentimentalmente impegnato con la bella toscana.

Quel che è certo è che Maria non se n’è rimasta lì a leccarsi le ferite. Dietro le quinte magari le cose saranno andate diversamente, com’è giusto che sia, ma al cospetto dei suoi follower si è mostrata sorridente e desiderosa di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Sinner, la giuria è impietosa: bacchettata social

Nelle scorse ore, a tal proposito, ha pubblicato un video nel quale la si vede alle prese con un nuovo “amore”. Se in passato si era spesso fatta immortalare con la racchetta in mano, adesso si è data al golf, rivelando di aver trovato, forse, il suo nuovo sport preferito.

Peccato solo che alcuni follower abbiano colto l’occasione per disquisire non di golf, ma per tornare a parlare della separazione da Sinner. Maria chiedeva consigli per migliorare il suo swing, ma qualcuno ha ben pensato di lanciarsi in sciocchi paragoni del tipo “Stupenda donna!! Altro che la Kalinskaya” e “La cozzetta non può competere con te!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIA BRACCINI (@mariabraccini)



Il riferimento, come facilmente intuibile, è alla nuova fiamma di Sinner. “La carota qui ha toppato”, ha scritto un altro utente ancora, ritenendo costruttivo, probabilmente, elogiare Maria e sbeffeggiare, invece, Anna. Come se si trattasse di una questione puramente estetica e non ci fossero in ballo sentimenti in questa “gara” che, nei fatti, non esiste. Fortuna che qualcuno, un po’ più lucido, ha bacchettato i follower che si sono lasciata andare a tali riflessioni, alludendo al fatto che “sminuire non è carino”. E neanche troppo costruttivo, ad essere sinceri.