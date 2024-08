Lotto, calendario stravolto: ad agosto cambiano le estrazioni

Lotto, il calendario è stravolto: ad agosto cambia tutto e saltano anche le estrazioni. Ecco la situazione da tenere sott’occhio

Agosto è un mese particolare. Moltissime persone sono in ferie – anche se non tutti, visto che sono molti anche quelle che le fanno a luglio o addirittura a settembre – e ci sono dei giorni festivi sul calendario. Anzi, a dire il vero per essere precisi c’è un solo giorno festivo: il 15.

Una giornata particolare, che molti decidono di passare al mare. Ma c’è anche chi preferisce la montagna, magari davanti ad un buon piatto tipico del luogo. In ogni caso, in Italia, rimangono accesi e vivi solamente i servizi essenziali, quelli che non possono essere in nessun modo rimandati. E tra questi, anche se si potrebbe pensare in un modo diverso (si scherza, eh), c’è anche il gioco del Lotto che proprio in questa settimana che sta per iniziare cambia, ufficialmente, così come riportato sul sito, quelle che sono le date delle estrazioni. Quindi occhio, prendete carta e penna oppure salvate questo articolo per rimanere aggiornati e non rischiare di rimanere senza schedina.

Lotto, ecco tutte le date

“Dal 15 al 20 agosto il calendario delle estrazioni del Lotto, che avvengono 4 volte a settimana, subisce alcuni cambiamenti in occasione della settimana di Ferragosto. In questo articolo riporteremo in dettaglio le modifiche al calendario delle estrazioni” si legge sul sito ufficiale. Che poi entra nel dettaglio.

“Le estrazioni del Lotto avvengono quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art.1 del D.M. 30 gennaio 1997, nel mese di agosto il calendario delle estrazioni del Lotto subirà alcune modifiche, poiché l’estrazione di giovedì 15 agosto cadrà in un giorno festivo. Vediamo queste modifiche in dettaglio:

L’estrazione di giovedì 15 agosto sarà posticipata a venerdì 16 agosto ;

sarà posticipata a ; L’estrazione prevista per venerdì 16 agosto sarà spostata a sabato 17 agosto ;

sarà spostata a ; L’estrazione prevista per sabato 17 agosto sarà effettuata lunedì 19 agosto.

Il giorno 20 agosto 2024 in occasione dell’estrazione regolare si svolgerà anche la raccolta delle giocate relativa al suddetto sorteggio”. Insomma, ecco tutte le date che sono cambiate. Quindi occhio, soprattutto se giocate sempre gli stessi numeri. Il consiglio, come sempre, è quello di giocare in abbonamento, così si sta sereni. Almeno in questa settimana così importante per tutti.