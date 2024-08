Disastro Ferrari, i numeri parlano chiaro: il dato su Leclerc è durissimo

La Ferrari nell’ultimo periodo non riesce a essere competitiva, gli ultimi dati su Leclerc sono stati disastrosi: il punto della situazione

La Ferrari sta vivendo un periodo ben al di sotto delle sue possibilità. La Red Bull con gli ultimi aggiornamento non ha fatto il salto di qualità necessario, anzi ha addirittura peggiorato il suo rendimento. Tant’è che Sergio Perez ha avuto soltanto delusioni e Max Verstappen non vince da ben quattro gare.

Una notizia incredibile, considerando che a inizio stagione sembrava destinato a stracciare di nuovo il Mondiale. Ma la McLaren si è messa in carreggiata, talmente tanto che ha superato anche la Ferrari.

E infatti, dopo il GP di Monaco, la forza della McLaren è venuta fuori e Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno collezionato soltanto delusioni. In particolare il pilota monegasco, che doveva essere pronto a sfruttare eventuali errori della Red Bull per vincere più gare possibili e avvicinarsi a Verstappen in classifica.

Tutto ciò non è successo, o meglio, è successo solo in parte. Il livello è diventato mediamente alto con l’inserimento di Lando Norris e Oscar Piastri, ma anche di George Russell e Lewis Hamilton. Quest’ultimo ha vinto due delle ultime tre gare e nel mezzo c’è anche un podio importantissimo in Ungheria.

Dati disastrosi per Charles Leclerc: mazzata per la Ferrari

La Ferrari appare in netta difficoltà, i dati sono eloquenti: nelle prime 8 gare, Leclerc ha conquistato 138 punti; nelle successive 6 gare, sono arrivati soltanto 39 punti. Un rendimento troppo basso e infatti il pilota monegasco è stato superato in classifica da Norris, che si trova a +22. E ha solo 10 punti di vantaggio su Piastri.

Il tutto si è verificato dalla vittoria di Monaco in poi. La pausa estiva terminerà nel weekend del 25 agosto al GP d’Olanda. La speranza della Ferrari è riprendersi dopo questa fase difficile e lottare anche per il Mondiale costruttori, viste le palesi difficoltà della Red Bull.

Leclerc ai microfoni di ‘Rtbf’ ha spiegato che la volontà è quella di spingere al massimo: “Con Vasseur lavoriamo molto bene, parliamo poco e ci capiamo al volo. Per il team ci troviamo in una situazione non semplice e non ne siamo felici. Ma stiamo facendo di tutto per tornare davanti“.

Sarà molto interessante capire quali saranno i tempi della Ferrari in Olanda. Concludere bene la stagione è un buon modo per avere fiducia nel prossimo anno. Magari l’arrivo di Hamilton potrà dare una mano.