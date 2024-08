Sinner meglio di Nadal, è svolta in Canada: il dato è sconvolgente

Il numero uno al mondo Jannik Sinner fa sempre discutere, sia nel bene che nel male. Il campione azzurro ha fatto un nuovo record.

Gli ultimi dodici mesi sono stati molto importanti nella carriera di Jannik Sinner. Il fenomeno di San Candido ha trovato finalmente la sua consacrazione, ha vinto un titolo del Grande Slam ed è diventato il primo tennista italiano a raggiungere la prima posizione nel ranking.

Prestazioni eccezionali, il titolo di numero uno e il fondamentale contributo nella vittoria in Coppa Davis, un risultato che all’Italia mancava da mezzo secolo. E’ ancora nella memoria di tutti la sfida in semifinale contro Novak Djokovic dove l’azzurro annullò ben tre match point e ribaltò una sfida pazzesca. Insomma Sinner sta scrivendo la storia del tennis italiano.

Ciò nonostante c’è sempre chi lo critica e la recente decisione di dare forfait ai Giochi Olimpici per una tonsillite ha creato grosse polemiche. In molti hanno criticato l’azzurro, reo di non fare il massimo per partecipare all’evento e Jannik ha risposto per le rime in una recente conferenza spiegando che in quel momento non riusciva neanche ad alzarsi in piedi. Sinner intanto è tra i protagonisti nel Masters 1000 di Montreal e proprio in questo evento canadese ha fatto la storia di questo sport.

Jannik Sinner nella storia, numeri da capogiro

Nel match valido per gli Ottavi di finale di Montreal Sinner è tornato in campo contro il croato Borna Coric, un avversario comunque non semplice da sfidare. Jannik ha chiuso agevolmente il primo set mentre ha trovato qualche difficoltà in più nel secondo parziale ma alla fine ha ottenuto il pass per il turno successivo con il risultato di 6-2;6-4. La vittoria di Sinner su Coric ha riscritto un record della storia del tennis, non capitava da anni ed anzi Jannik ha fatto meglio addirittura che di Rafael Nadal.

Quando si tratta di affrontare tennisti sulla carta abbastanza inferiori Jannik difficilmente fallisce e infatti Sinner è diventato il tennista più giovane nella storia ad aver raggiunto le 40 vittorie consecutive contro i tennisti fuori dalla Top 20. L’azzurro talvolta perde contro i confronti con i big, ma contro gli atleti più indietro in classifica difficilmente sbaglia. Su tutte le superfici.

Sinner ha vinto diversi tornei negli ultimi mesi e ha trovato grossa continuità contro i tennisti più indietro in classifica tanto che i tornei minori spesso li ha dominati. Un tweet testimonia i numeri pazzeschi dell’azzurro: