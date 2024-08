Sorteggio tabellone Cincinnati, gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini

Tutti ai nastri di partenza, dopo Montreal c’è Cincinnati: ecco contro chi dovranno vedersela gli azzurri in gara nell’Ohio.

Ci saranno tutti i big, perché in questo momento della stagione la priorità è macinare il maggior numero di punti possibile, per poi dormire sonni tranquilli una volta che la stagione sarà volta al termine. Tutti meno che uno, come confermato dalla notizia diffusa nelle scorse ore e rimbalzata praticamente in ogni dove.

Il campione uscente non ci sarà, ragion per cui i giochi sono più aperti che mai. Novak Djokovic, che ha finalmente coronato il suo sogno di vincere la medaglia d’oro, ha preferito rinunciare al Western & Southern Open. Un po’ per riprendersi dalle fatiche olimpiche e un po’ perché, a questo punto della sua carriera, non è certo la classifica in sé e per sé ad interessargli. Men che meno adesso che ha vinto tutto, ma proprio tutto, quello che poteva vincere. Non ha più nulla, quello è poco ma sicuro, da dimostrare.

Pur in assenza del pluricampione Slam, comunque, l’entry list del Masters 1000 di Cincinnati è pieno zeppo di campioni che faranno fuoco e fiamme, pur di assicurarsi il titolo che Nole si era sudato lo scorso anno. A guidare il seeding c’è Jannik Sinner, seguito dall’altro finalista dell’edizione 2023, vale a dire Carlos Alcaraz. E saranno loro due, manco a dirlo, i favoriti per la vittoria del torneo che animerà, dal 12 al 19 agosto, l’Ohio.

Sorteggio tabellone principale Masters 1000 Cincinnati, chi sono gli azzurri al via

Ai nastri di partenza ci saranno, poi, altri tre azzurri. In primis Lorenzo Musetti, che sarà uno degli osservati speciali dopo le ultime, ottime, prestazioni e dopo, soprattutto, la medaglia di bronzo arrivata ai piedi della Tour Eiffel.

Concorreranno per il prestigioso titolo in palio anche Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, ma c’è di più. Matteo Berrettini ha ricevuto una wild card e si è assicurato, quindi, l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati 2024. Era iscritto alle qualificazioni, ma adesso non avrà più bisogno, ovviamente, di prendervi parte: un posto nel main draw è, ora, ufficialmente suo. Niente da fare neppure per Rafael Nadal, che salterà anche gli Us Open e che tornerà in campo direttamente per la Laver Cup.

Non resta che capire, a questo punto, cosa il destino riserverà agli atleti che hanno confermato la loro presenza in Ohio. E tutto dipenderà dal sorteggio del tabellone principale di Cincinnati, che si svolgerà nella giornata di oggi, sabato 10 agosto.

