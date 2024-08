Addio Juventus, è lui il piano B: tutto deciso

Calciomercato, l’addio alla Juventus è ormai definitivo: è già tutto deciso, le prossime ore saranno cruciali.

Legato com’è al club, alla città e ai tifosi, Federico Chiesa non sembra avere poi tutta questa intenzione di cambiare aria. Lo dimostra il fatto che, nelle scorse ore, abbia pubblicato sui social network una foto che lo ritrae con indosso la maglia bianconera. Nessuna parola accompagna questo scatto, nessun commento. Tutto è lasciato alla fantasia di chi vede, è a libera interpretazione.

Le emoji che ha aggiunto, però, un cerchio di colore nero e uno di colore bianco, sembrano inequivocabili. L’idea è che, a modo suo, abbia voluto inviare un messaggio alla Juventus, invitarla, magari, a tornare sui propri passi. Già, perché il calciatore genovese è ormai fuori dai progetti futuri della Juventus e del tecnico Thiago Motta, ma mai dire mai, deve aver pensato l’attaccante, classe ’97.

Chiesa, come confermato dallo stesso allenatore dopo l’amichevole contro il Brest, è ufficialmente sul mercato. Con i soldi che il club spera di ricavare dalla sua cessione – e da quella dei compagni che non sono stati convocati per quel match – la Vecchia Signora intende finanziare i colpi che ha in cantiere. Quello, soprattutto, che ha a che vedere con il centrocampista olandese Teon Koopmeiners, adesso in forza all’Atalanta. Peccato solo che i piani della Juventus, almeno per il momento, non stanno procedendo come dovrebbero.

Dipende tutto da lui: il suo destino è appeso a un filo

Il fatto che non abbia reso come la Vecchia Signora sperava, e che all’Europeo non abbia brillato, potrebbe avere scoraggiato quanti speravano di attirarlo a sé. Quindi, tecnicamente, ha deluso le aspettative, motivo per il quale, adesso, è con le spalle al muro.

Chiesa, mettiamola così, non sta andando a ruba sul mercato. La Roma, l’Inter e il Napoli sembrano aver perso l’interesse in precedenza nutrito nei suoi confronti, sebbene non si possa escludere che qualche proposta possa ancora arrivare dalla Premier League. O, comunque, dall’estero. C’è una certa squadra, come riferisce Sport, pronta a prendere in considerazione l’opzione Chiesa, ma solo a una condizione.

Il Barcellona valuterebbe l’ipotesi nel caso in cui non dovesse riuscire a finalizzare l’acquisto di Nico Williams dell’Athletic Bilbao, grande protagonista con la Spagna, a differenza di Federico, all’ultimo Europeo. Ma, naturalmente, è ancora tutto da vedere.