Sampdoria-Como, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Sampdoria-Como è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca domenica alle 20:45: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Sampdoria e Como sognano in grande: i blucerchiati con l’acquisto del vicecapocannoniere dello scorso campionato di Serie B, Gennaro Tutino, hanno messo in chiaro l’ambizione del ritorno nella massima serie raggiunta invede dal Como che ha una società ricchissima che punta decisamente in alto.

Gli arrivi – tra gli altri – di Audero, Varane, Dossena e Belotti confermano le ambizioni della squadra allenata da Cesc Fabregas, che sembra in grado di centrare la salvezza in Serie A senza particolari patemi.

Belotti contro Tutino: gol in arrivo?

Sarà una partita probabilmente ricca di gol con Belotti da una parte e Tutino dall’altra determinati a timbrare subito il cartellino. Belotti vuole tornare ai livelli di Torino dopo le deludenti avventure con le maglie di Roma e Fiorentina. Ha deciso di trasferirsi in una squadra meno blasonata per ritrovare maggiore gloria personale.

Tutino invece dopo una stagione devastante vuole affermarsi anche lontano da Cosenza, unica piazza in cui è riuscito a mettersi in mostra su livelli altissimi. Per quanto visto lo scorso anno viene difficile pensare non possa ripetersi, soprattutto in un campionato – quello di Serie B – in cui è decisamente un lusso.

Come vedere Sampdoria-Como in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Como è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 20. Sarà possibile vedere Sampdoria-Como anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Como dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Como

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Meulensteen, Bellemo, Ioannou; Akinsanmiro; Tutino, Coda.

COMO (4-2-3-1): Audero; Cassandro, Dossena, Varane, Alberto Moreno; Braunoder, Mazzitelli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA

POSSIBILE RISULTATO: 1-1