I pronostici di sabato 10 agosto: Coppa Italia, Eredivisie, Community Shield

I pronostici di sabato 10 agosto, c’è Manchester City-Manchester United, la Coppa Italia e inizia l’Eredivisie.

La nuova stagione di calcio in Inghilterra riprende da dove era terminata con il derby tra Manchester City e Manchester United. L’ultimo capitolo della passata stagione è stato infatti rappresentato dalla finale di FA Cup vinta a sorpresa dal Manchester United, che ha così impedito ai rivali del City di fare il “double” dopo la vittoria del campionato.

Nella scorsa finale di FA Cup Ten Hag ha trovato le giuste contromisure tattiche tendendo una trappola a Guardiola, giocando una partita difensiva molto compatta e puntando sulle ripartenze. Il canovaccio sarà simile, ma non è detto che il risultato lo sarà a sua volta: contenere il City è sempre un mestiere molto difficile.

E lo sarà ancora di più viste le numerose assenze in difesa: il nuovo acquisto Yoro si è infortunato, sono out anche Harry Maguire e Victor Lindelof. Assenze davvero pesanti visto che dall’altra parte c’è un certo Haaland.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia in programma oggi spicca quella del Napoli, impegnato contro il Modena. Per Antonio Conte, vista l’assenza di impegni europei, un impegno da non sottovalutare. Al via il campionato turco con in campo il Fenerbahce di José Mourinho, scende in campo per la prima giornata anche l’Eredivisie dove Feyenoord e Psv dovrebbero sommergere di gol Willem II e Waalwijk.

Al via anche la Championship inglese, dove il Leeds sfortunato nella passata stagione a non centrare la promozione ci riprova a partire dalla sfida al Portsmouth.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente e almeno due gol complessivi in Manchester City-Manchester United, Community Shield, ore 16:00

Vincenti

Leeds (in Leeds-Portsmouth, Championship, ore 13:30)

(in Leeds-Portsmouth, Championship, ore 13:30) Empoli (in Empoli-Catanzaro, Coppa Italia, ore 20:45)

(in Empoli-Catanzaro, Coppa Italia, ore 20:45) Napoli (in Napoli-Modena, Coppa Italia, ore 21:15)

(in Napoli-Modena, Coppa Italia, ore 21:15) Cremonese (in Cremonese-Bari, Coppa Italia, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-Willem II , Eredivisie, ore 16:30

, Eredivisie, ore 16:30 PSV Eindhoven-Waalwijk , Eredivisie, ore 21:00

, Eredivisie, ore 21:00 Fenerbahçe-Adana Demirspor, Super Lig, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Norimberga-Schalke 04 , Zweite Liga, ore 13:00

, Zweite Liga, ore 13:00 Fortuna Dusseldorf-Karlsruhe , Zweite Liga, ore 13:00

, Zweite Liga, ore 13:00 Viking FK-Bodø Glimt, Eliteserien, ore 18:00

Comparazione quota totale Scelta del Veggente + Vincenti: 7.53 GOLDBET ; 7.84 SNAI; 7.53 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• AZ vincente e almeno un gol per squadra in Almere City-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 20:00