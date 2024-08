Manchester City-Manchester United, Community Shield: formazioni e pronostici

Manchester City-Manchester United, Community Shield: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La nuova stagione di calcio in Inghilterra riprende da dove era terminata con il derby tra Manchester City e Manchester United. L’ultimo capitolo della passata stagione è stato infatti rappresentato dalla finale di FA Cup vinta a sorpresa dal Manchester United, che ha così impedito ai rivali del City di fare il “double” dopo la vittoria del campionato.

Grazie alla vittoria della FA Cup l’allenatore Ten Hag è riuscito anche a salvare la panchina dopo una stagione non certamente in linea con le aspettative dei tifosi dei Red Devils. La vittoria del trofeo però, anche perché arrivata contro il City, ha fatto cambiare idea alla dirigenza.

Nella scorsa finale di FA Cup Ten Hag ha trovato le giuste contromisure tattiche tendendo una trappola a Guardiola, giocando una partita difensiva molto compatta e puntando sulle ripartenze. Il canovaccio sarà simile, ma non è detto che il risultato lo sarà a sua volta: contenere il City è sempre un mestiere molto difficile.

E lo sarà ancora di più viste le numerose assenze in difesa: il nuovo acquisto Yoro si è infortunato, sono out anche Harry Maguire e Victor Lindelof. Assenze davvero pesanti visto che dall’altra parte c’è un certo Haaland.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 1500€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 1500€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Manchester City è favorito per la vittoria in una partita in cui il Manchester United potrebbe però andare a segno almeno una volta.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Kalvin Phillips, Kovacic; Bobb, McAtee, Grealish; Haaland.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lisandro Martinez, Amass, Evans; Eriksen, Casemiro; Diallo, Mount, Sancho; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1