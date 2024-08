Napoli-Modena, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Napoli-Modena è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca sabato alle 21:15: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

La stagione del nuovo Napoli inizia ufficialmente in Coppa Italia sabato alle 21:15 contro il Modena. Il Napoli inizierà a giocare già dai trentaduesimi di finale per via del pessimo campionato scorso, in cui con il Tricolore sul petto è arrivato addirittura decimo in classifica.

Per cancellare la delusione della passata stagione il presidente De Laurentiis ha deciso dopo gli esperimenti falliti di Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona in sostituzione di Spalletti, di andare sul sicuro scegliendo Antonio Conte.

Napoli, la situazione ideale per Conte

La situazione è ideale per un allenatore come Conte, che dà il meglio in campionato rispetto alle coppe europee: il Napoli potrà concentrarsi esclusivamente sulla Serie A e provare a rientrare quanto meno tra le prime quattro. Al momento i rinforzi principali sono stati Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola che saranno probabilmente tutti titolari.

Resta da capire il futuro di Osimhen: il finale di calciomercato potrebbe presentare poi un Napoli diverso rispetto a quello attuale, nel frattempo Conte vorrà partire col piede giusto in una Coppa che senza Europa i partenopei possono onorare al meglio.

Come vedere Napoli-Modena in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Modena è in programma sabato alle 21:15 e si giocherà allo stadio Maradona di Napoli. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Napoli-Modena anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Napoli è favorito per la vittoria e dovrebbe segnare tra due e quattro gol.

Le probabili formazioni di Napoli-Modena

NAPOLI (3-4-3): Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

MODENA (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldada, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0