Sorpresa Berrettini: tifosi spiazzati

Matteo Berrettini, la notizia è arrivata all’improvviso e ha fatto gongolare il tennista e i suoi numerosissimi tifosi: sono rimasti spiazzati.

Vincere due tornei consecutivamente non è da tutti. Eppure, come certamente sapranno i bene informati, Matteo Berrettini è riuscito in questa impresa incredibile. Prima ha sbaragliato la concorrenza in quel di Gstaad, nelle Alpi Svizzere, dove qualche anno orsono aveva vinto, guarda caso, il suo primo titolo Atp.

Sette giorni dopo alzava una seconda coppa, certamente meno “ingombrante” (in senso letterale) della prima, ma altrettanto prestigiosa. Il romano, al culmine di un cammino tutt’altro che scevro da ostacoli, si è imposto anche a Kitzbuhel, mettendo la firma su una doppietta che gli ha permesso di recuperare credibilità ma anche di fare qualche passo in più verso l’obiettivo che si è prefissato di raggiungere.

Il periodo nero che ha attraversato, nel corso del quale ha giocato veramente molto poco, ha avuto delle ripercussioni significative sulla sua classifica, tanto è vero che, per un po’, è rimasto addirittura fuori dai primi 100 al mondo. Al suo arrivo nelle Alpi, che sono state la cornice perfetta per la sua rinascita, era 82esimo nel ranking Atp, ma i 500 punti incamerati tra i due appuntamenti gli hanno permesso di tornare, finalmente, al 40esimo posto della classifica mondiale.

Berrettini, è successo all’improvviso: sorpresa inaspettata, gongola il romano

La sua scalata al successo potrebbe tuttavia proseguire, visto che Berrettini è particolarmente in forma e intenzionato, oltretutto, a tornare ai piani alti della classifica.

L’occasione per salire qualche altro gradino si presenterà già a partire dal prossimo 12 agosto. Matteo ha ricevuto una wild card e parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 12 al 19 agosto prossimi. In assenza di questo “regalo”, avrebbe dovuto disputare le qualificazioni, mentre in questo modo avrà direttamente accesso al tabellone principale del torneo che si giocherà in Ohio.

Sarà un’occasione d’oro, irripetibile, per migliorare ulteriormente la classifica e, perché no, per avere la certezza matematica di essere testa di serie agli Us Open di fine agosto. Le altre wild card sono state assegnate ai padroni di casa Reilly Opelka e Marcos Giron, un’altra ancora è spettata all’australiano Max Purcell.