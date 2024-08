I pronostici di venerdì 9 agosto: finale Olimpiadi, Coppa Italia e non solo

I pronostici di venerdì 9 agosto, c’è la finale delle Olimpiadi di calcio, la Coppa Italia e altri campionati in Europa.

Riflettori puntati sulle Olimpiadi di calcio dove si giocherà la finale più attesa: di fronte la Francia padrona di casa e la Spagna che dopo avere vinto gli Europei sogna un’altra affermazione.

La Francia ha più fisico e potrebbe prevalere nel gioco aereo, soprattutto sui calci piazzati: un fattore da non sottovalutare. Per organizzazione e qualità di gioco si fa invece preferire nettamente la Spagna, che ha trovato in Fermin Lopez il mattatore delle Olimpiadi: suo compagno di squadra al Barcellona, sta in pratica ripetendo quando fatto da Lamine Yamal agli Europei.

I pronostici sulle altre partite

Iniziano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il Sassuolo retrocesso a sorpresa in Serie B la scorsa stagione ha mantenuto per il momento una rosa di categoria superiore e non dovrebbe faticare più di tanto a eliminare il Cittadella.

Vittorie interne ampiamente alla portata anche per il Genoa contro la Reggiana e per il Monza contro il Sudtirol. Al via anche la Primeira Liga portoghese e la Super Lig turca, attesi gli over di Sporting CP e Galatasaray che vogliono rifarsi dopo le sconfitte subite in Supercoppa in partite ricche di gol contro Porto e Besiktas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Francia-Spagna, Olimpiadi, ore 18:00

Vincenti

Sassuolo (in Sassuolo-Cittadella, Coppa Italia, ore 19:00)

(in Sassuolo-Cittadella, Coppa Italia, ore 19:00) Genoa (in Genoa-Reggiana, Europa League, ore 20:45)

(in Genoa-Reggiana, Europa League, ore 20:45) Monza (in Monza-Sudtirol, Europa League, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sandefjord-Stromsgodset , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Sporting CP-Rio Ave , Primeira Liga, ore 21:15

, Primeira Liga, ore 21:15 Galatasaray-Hatayspor, Super Lig, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Emmen-Dordrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Maastricht-Cambuur , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Vitesse-Telstar, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Francia-Spagna, Olimpiadi, ore 18:00