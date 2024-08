Francia-Spagna, finale Olimpiadi 2024: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Francia-Spagna è la finale del torneo di calcio delle Olimpiadi 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

La finale del torneo di calcio delle Olimpiadi del 2024 metterà di fronte per la conquista dell’oro le due nazionali favorite della vigilia, Francia e Spagna. A dire il vero la favorita numero uno è stata da sempre la nazionale guidata dal selezionatore Thierry Henry: la federazione francese, giocando queste Olimpiadi in casa, ha fatto di tutto per mettere su una rosa altamente competitiva.

Gli under 23 di talento alla Francia non mancano di certo, e a questi si sono aggiunti Loïc Badé, il capitano Alexandre Lacazette e su tutti Jean-Philippe Mateta mattatore delle ultime partite.

La Spagna dopo avere trionfato agli Europei, sogna il bis alle Olimpiadi. I fuoriquota sono pure giovanissimi, Sergio Gomez, Juan Miranda e Abel Ruiz, e del resto anche la Spagna come la Francia continua a sfornare giovani di talento.

Francia favorita ma Spagna sempre pericolosa

La Francia ha più fisico e potrebbe prevalere nel gioco aereo, soprattutto sui calci piazzati: un fattore da non sottovalutare. Per organizzazione di gioco si fa invece preferire nettamente la Spagna, che ha trovato in Fermin Lopez il mattatore delle Olimpiadi: suo compagno di squadra al Barcellona, sta in pratica ripetendo quando fatto da Lamine Yamal agli Europei.

Tenere a bada lo scatenato Mateta e le accelerazioni improvvise di Olise sarà però molto complicato per la Spagna, che in queste Olimpiadi ha mantenuto la porta inviolata soltanto in una occasione.

La partita verrà trasmessa su Eurosport 5 (numero 253 di Sky) e Discovery+ (anche su Prime), in streaming su Eurosport (disponibile anche su DAZN, NOW e Sky Go), e Discovery+ (anche su Prime).

Il pronostico

La Francia dovrebbe evitare la sconfitta nei tempi regolamentari in una partita in cui tutte e due le nazionali dovrebbero andare a segno almeno una volta.

Le probabili formazioni di Francia-Spagna

FRANCIA (4-3-1-2): Restes; Sildillia, Bade, Lukeba, Truffert; Millot, Kone, Chotard; Olise; Lacazette, Mateta.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Eric Garcia, Cubarsì, Miranda; Barrios, Baena; Oroz, Fermin Lopez, Sergio Gomez; Abel Ruiz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1