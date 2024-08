Gratta e vinci, la cena finisce col botto: dalla Cina con furore

La cena al ristorante ha avuto un epilogo del tutto inaspettato. Aveva ragione lui: quello era un segno inequivocabile.

Immaginate la scena. Una cena nel proprio ristorante del cuore, le papille gustative in estasi e, infine, una sorpresa di quelle che ti cambiano la vita. John Carter, di Trinity, non ha bisogno di mettere in moto la fantasia. Lui questa scena da film l’ha vissuta per davvero e sa bene, quindi, cosa si provi nel momento in cui la dea bendata decide di stupirti in un modo così bello e al tempo stesso inaspettato.

Il giocatore in questione, nei giorni scorsi, ha portato la sua famiglia a cena al ristorante cinese. Hanno gustato tutte le prelibatezze tipiche del Paese del Sol Levante, per poi concludere, come da consuetudine quando ci si reca in questi locali, con un piccolo peccato di gola: il famosissimo biscotto della fortuna.

Lo ha scartato, lo ha aperto al centro e ne ha estratto il bigliettino, prima di assaporarne la dolcezza. In quel minuscolo fogliettino di colore bianco c’era scritto qualcosa che ha colpito John Carter sin da subito: “Non perdere l’occasione di vincere alla grande”. E lui non se l’è fatto ripetere due volte, certo com’era che il cosmo gli stesse lanciando un messaggio.

Ricco col Gratta e vinci: galeotto fu il biscotto della fortuna

Dopo aver pagato il conto, non ci ha pensato su due volte. Si è diretto sulla Hillsville Road ed è corso all’Hillsville Country Mart con il chiaro intento di comprare un Gratta e vinci.

Tra i tanti disponibili ne ha scelto uno della serie Pot of Gold e, qualche minuto dopo, ha scoperto di averci visto giusto. Aveva ragione lui: in quel biscotto della fortuna c’era un segno del destino e quel destino si stava compiendo proprio in quel momento. Indovinate un po’? Non solo quel biglietto, costato solo 5 dollari, era vincente, ma conteneva addirittura un premio a più zeri.

Parliamo di 200mila dollari, una cifra stratosferica che Carter si è precipitato a riscuotere, ovviamente, non appena ne ha avuto l’occasione. Non ha grandi progetti, al momento, forse perché non ha ancora realizzato cosa è accaduto. Intende comprare una barca per andare a pesca e saldare alcuni debiti. Al resto ci penserà a tempo debito.