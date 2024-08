Da Flavia Pennetta a Venus Williams: il gossip corre velocissimo

Galeotta fu la Costiera Amalfitana: la campionessa è stata immortalata in compagnia di un presunto nuovo amore.

Chi li ha seguiti sin dal principio sa bene che l’amore tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini è nato in maniera graduale. Sono stati amici, prima ancora che amanti e prima ancora di convolare a nozze e di metter su famiglia. E, com’è giusto che sia, hanno avuto flirt e storie più o meno serie, prima di finire l’uno tra le braccia dell’altra.

Il tennista di Arma di Taggia stava con Svetlana Simenova, mentre la campionessa azzurra è stata prima con il collega Carlos Moya, poi con un modello dal fisico statuario che studiava recitazione. Un modello che si chiama Andrea Preti, oggi attore, e che il mondo del gossip potrebbe conoscere già, essendo lui balzato agli onori della cronaca in diverse occasioni. Per via, soprattutto, delle sue relazioni sentimentali, non solo quella con la regina del tennis del Bel Paese.

Nel 2020, infatti, il 36enne nato a Copenaghen – che ha avuto un flirt anche con la campionessa olimpica Rossella Fiamingo, oggi innamorata di Gregorio Paltrinieri – ha ufficializzato la sua storia d’amore con un’altra bellissima ragazza. Anche lei era guarda caso una tennista, benché non abbia mai raggiunto i livelli della Pennetta. Parliamo di Susanna Giovanardi, atleta con un trascorso a Miss Italia che gode di una fama notevole sui social network.

Un nuovo amore per la campionessa in Costiera Amalfitana

I due sembravano in odor di matrimonio, ma qualcosa dev’essere andato storto. Qualche mese fa hanno rotto – pare, ma non ci sono conferme ufficiali in tal senso, che sia stata lei a lasciare lui – eppure Preti sembrerebbe essersi già lasciato alle spalle l’amore con la bella Susanna.

Il settimanale Chi ha pubblicato, nelle scorse ore, delle foto piuttosto eloquenti che lo ritraggono in compagnia di un’altra leggenda del tennis: Venus Williams. I due sembrano parecchio intimi, tanto che il settimanale racconta che sarebbero già pronti a ufficializzare il loro amore, tra una carezza rubata e l’altra.

Le foto sono state scattate in Costiera Amalfitana e un attimo dopo la pubblicazione già il gossip correva velocissimo sul web. Non ci sarà nulla di ufficiale finché non saranno loro ad ammetterlo, ma sta di fatto che le foto parlano chiaro e che non sembrerebbe esserci alcun dubbio circa la natura del loro rapporto.