I pronostici di domenica 4 agosto: Supercoppa d’Olanda, Eliteserien e Premiership

I pronostici di sabato 3 agosto, in Olanda PSV Eindhoven e Feyenoord si contendono la Supercoppa ma si ricomincia a giocare anche in Scozia e Croazia.

Nella prima domenica d’agosto le luci dei riflettori sono puntate sull’Olanda, dove si assegna il primo trofeo stagionale, il “Johan Cruijff Schaal”, l’equivalente della nostra Supercoppa. A contendersela saranno i campioni dell’ultima Eredivisie, il PSV Eindhoven, e il Feyenoord, che nella passata stagione si è dovuto accontentare di sollevare la coppa nazionale. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara equilibrata, anche se rispetto al Feyenoord il PSV ha cambiato meno ed avrà il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi, dove nello scorso campionato non ha incassato neanche una sconfitta.

Tra i campionati che aprono i battenti in questo weekend ci sono quello croato e quello scozzese. Il Celtic non sbaglierà con il Kilmarnock e dovrebbe debuttare con una vittoria anche l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso, impegnato contro lo Slaven Belupo: la squadra allenata dall’ex centrocampista del Milan vuole restare imbattuta dopo le due partite di Conference League (una vittoria e una sconfitta) con l’HB Torshavn, che gli hanno regalato un pass per il terzo turno preliminare. In Danimarca il Copenaghen con ogni probabilità la spunterà sul Randers, ottenendo la quinta vittoria di fila tra Superligaen e Conference League.

I pronostici sulle altre partite

Nel campionato austriaco assisteremo subito un possibile scontro al vertice tra il Rapid Vienna e lo Sturm Graz campione in carica, un match in cui i gol non dovrebbero mancare. Partita potenzialmente divertente e dunque prolifica anche quella tra Darmstadt e Fortuna Dusseldorf in Zweite Liga, la cadetteria tedesca.

Nell’Eliteserien norvegese Sarpsborg e Sandefjord segneranno verosimilmente almeno una rete per parte e per chi va a caccia di gol può prendere in considerazione anche lo scontro tra Young Boys e Zurigo nel campionato svizzero. Le emozioni non mancheranno neppure nel match di Superligaen Silkeborg-Viborg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSV Eindhoven o pareggio e almeno due gol complessivi in PSV Eindhoven-Feyenoord, Supercoppa d’Olanda, ore 18:00

Vincenti

Hajduk Spalato (in Hajduk Spalato-Slaven Belupo, HNL, ore 21:00)

(in Hajduk Spalato-Slaven Belupo, HNL, ore 21:00) Copenaghen (in Copenaghen-Randers, Superligaen, ore 16:00)

(in Copenaghen-Randers, Superligaen, ore 16:00) Celtic (in Celtic-Kilmarnock, Premiership, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rapid Vienna-Sturm Graz , Bundesliga Austria, ore 17:00

, Bundesliga Austria, ore 17:00 Darmstadt-Fortuna Dusseldorf , 2. Bundesliga, ore 13:30

, 2. Bundesliga, ore 13:30 Celtic-Kilmarnock, Premiership, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Silkeborg-Viborg , Superligaen, ore 14:00

, Superligaen, ore 14:00 Young Boys-Zurigo , Super League, ore 16:30

, Super League, ore 16:30 Sarpsborg-Sandefjord, Eliteserien, ore 17:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Rosenborg-Tromso, Eliteserien, ore 19:15