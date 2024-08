Djokovic-Alcaraz, finale Olimpiadi tennis Parigi 2024: orario, tv, streaming, pronostico

Djokovic-Alcaraz è la finale del torneo olimpico di tennis di Parigi 2024: notizie, statistiche, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Com’era accaduto nell’ultimo Wimbledon, non ci sono state sorprese neppure nel torneo olimpico di tennis ed a contendersi l’ambita medaglia d’oro saranno i favoritissimi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero due e numero tre al mondo. A Parigi andrà in scena il settimo incontro tra il serbo e lo spagnolo: Alcaraz ha avuto la meglio a Londra, un mese fa, strapazzando in tre set il nativo di Belgrado, appena rientrato da un’operazione al menisco. Sul rosso, invece, i precedenti sono in parità. L’iberico la spuntò nel primo testa a testa a Madrid, nel 2022. Djokovic si prese la rivincita proprio a Parigi un anno dopo.

Il divario sembra essersi ampliato negli ultimi mesi, a causa dei problemi fisici che hanno riguardato il 24 volte campione Slam, in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio operato. Tuttavia, per Djokovic quest’Olimpiade significa tantissimo. L’oro ai giochi olimpici è l’unico titolo che manca nella sua bacheca e nella capitale francese avrà probabilmente l’unica occasione per vincerlo, dal momento che le primavere sono ormai 37. Nonostante gli acciacchi, Djokovic è riuscito a vincere in 2 set tutte e cinque le partite disputate finora, anche quelle più complicate con Tsitsipas e Musetti, match in cui è stato decisivo il fattore psicologico.

Non ha concesso nulla neppure Alcaraz, sebbene non siano mancati gli alti e bassi (vedi la sfida con Tommy Paul nei quarti di finale). Il talento di El Palmar vive uno stato di grazia ormai da mesi e l’Olimpiade sarebbe la ciliegina sulla torta di un ciclo fantastico, contraddistinto dai trionfi al Roland Garros e Wimbledon.

Djokovic-Alcaraz: il pronostico

Djokovic è disposto a versare anche l’ultima goccia di sudore per vincere la medaglia d’oro ma la sensazione è che contro questo Alcaraz potrà poco. Il fatto che Nole non sia al 100% e senta ancora dolore – come ha ammesso lui stesso – ci fa ipotizzare una vittoria dello spagnolo in due set. Nulla di diverso, insomma, rispetto a quanto accaduto un mese fa a Wimbledon.