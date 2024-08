Fiorentina-Montpellier, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Montpellier è un’amichevole e si gioca domenica alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quarta amichevole internazionale per la Fiorentina di Raffaele Palladino, ritornata ad allenarsi a Firenze dopo la breve tournée in Inghilterra in cui ha affrontato tre club che militano nelle serie minori inglesi, Bolton, Preston e Hull City.

Bottino scarno quello dei viola, che hanno collezionato 2 pareggi e una sconfitta, non riuscendo mai a tenere la porta inviolata. Risultati che ad ogni modo non sorprendono più tanto, dal momento che per Biraghi e compagni la transizione tra due stili di gioco offensivi ma diversi come quelli di Italiano e Palladino non sarà brevissima. L’ex tecnico del Monza, inoltre, sta lavorando con una rosa ancora incompleta. Soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, il reparto che attualmente più necessita di rinforzi dopo gli addii di Bonaventura, Castrovilli, Arthur e Duncan. Per la trequarti è arrivato Colpani, uno dei volti nuovi insieme a Kean e Pongracic, ma la sensazione è che il mercato della Viola debbe ancora decollare. Nico Gonzalez ha le valigie in mano e potrebbe essere sostituito dal genoano Gudmundsson, già cercato con insistenza lo scorso gennaio. In attesa di capire come si evolveranno le cose, Palladino vorrà vedere dei progressi nella sfida con il Montpellier, squadra che ha chiuso al dodicesimo posto nell’ultima Ligue 1.

Nessuna vittoria per gli uomini di Michel Der Zakarian nelle amichevoli giocate finora: dopo il pirotecnico 3-3 con il Girona, gli occitani hanno perso con Southampton e Saint-Etienne.

I gol non sono mai mancati nelle amichevoli che hanno visto protagoniste Fiorentina e Montpellier ed anche questa non dovrebbe fare eccezione: almeno tre le reti complessive.

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Kayode, Pongracic, Martinez Quarta; Kayode, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Kouame, Kean.

MONTPELLIER (4-5-1): Lecomte; Omeragic, Ferri, Maamma, Sylla; Nordin, Sacko, Sagnan, Savanier, Bares; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1