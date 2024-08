Juventus, UFFICIALE affare fatto: le cifre dell’accordo

Juventus, è ufficiale: affare fatto tra i bianconeri e un nuovo sponsor, in attesa di scoprire quello sulla maglia. Ecco le cifre

Non era mai successo prima d’ora che la Juventus presentasse la sua maglia ufficiale senza uno sponsor. Ma le trattative sotto questo aspetto, almeno così ci è stato raccontato, sono chiuse da un poco di tempo quindi, alla prima gara ufficiale della stagione, i giocatori di Thiago Motta dovrebbero avere sulla maglia il logo che accompagnerà la stagione.

Ma i bianconeri, in tutto questo, così come da nota ufficiale apparsa sul sito, hanno chiuso comunque un accordo commerciale con Enel: “La sostenibilità e la voglia di unire il grande calcio e il mondo dell’energia ispirano la nuova partnership che la Juventus annuncia oggi: quella con Enel, nuovo Official Energy Partner del Club. Dalla prima giornata di campionato, il prossimo 19 agosto, Enel scenderà in campo all’Allianz Stadium, comparendo sui maxischermi, led e backdrop per le interviste, e accompagnando la squadra in tutte le partite casalinghe di campionato e Coppa Italia”.

Juventus, ecco i dettagli economici dell’accordo