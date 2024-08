Lotto, bastano due numeri per vincere più di 100mila euro

Lotto, una fortunatissima coincidenza gli ha permesso di portare a casa una cifra stratosferica: ecco come è stato possibile, prendi nota.

Il concorso del Lotto di giovedì 1 agosto è stato particolarmente generoso con i giocatori del Bel Paese. La relativa estrazione ha fatto piovere sullo Stivale, pensate un po’, la bellezza di 6,7 milioni di euro. L’ammontare complessivo dei premi da esso dispensati nel corso del 2024 è dunque salito a quota 766 milioni di euro. Non si può dire, insomma, che quello ormai giunto al giro di boa non sia un anno fortunato, anzi.

La vincita più alta realizzata finora al gioco d’azzardo risale allo scorso mese di maggio ed è relativa non al Lotto, ma al Superenalotto. In quell’occasione, come si ricorderà, con una schedina costata solamente 2 euro un giocatore si era portato a casa ben 101 milioni di euro. Tanti, tantissimi, una cifra ben oltre le aspettative.

Ha incassato un bel po’, seppur di meno rispetto al fortunello di Napoli, il giocatore di Livorno che, nelle scorse ore, è stato premiato per la fiducia riposta nel gioco del Lotto. Parliamo di una somma infinitamente più bassa, quello è poco ma sicuro, ma resta pur sempre una cifra che, di questi tempi, può cambiare la vita.

Ambo al Lotto e cinquina al Simbolotto: la fortuna ci vede doppio

Iniziamo col dire che il vincitore del premio più alto in palio nell’estrazione dell’1 agosto ha giocato la sua schedina a Livorno. Ha centrato prima un ambo sulla ruota Nazionale, quello composto dai numeri 9 e 90.

Contemporaneamente, però, ha realizzato una cinquina al SimboLotto, che nel mese di agosto è abbinata proprio all’11esima ruota del Lotto. Così facendo, con una puntata pari ad appena 10 euro, si è assicurato un premio super del valore di 108mila 695 euro. Oltre che in Toscana, come riporta Agipronews, in quello stesso giorno la dea bendata ha fatto tappa anche nella regione del Lazio.

Tre le vincite degne di nota, che hanno fatto piovere su di esso 34mila 599 euro. La prima ad Anagni, pari a 13mila 050 euro, la seconda a Fondi, per 11mila 033 euro, l’ultima nella Capitale, dove sono stati vinti 10mila 516 euro. Non è andata male insomma, tutt’altro. E chissà che non possa andare ancora meglio nei prossimi giorni, considerando che il jackpot del Superenalotto sta lievitando estrazione dopo estrazione e che è prossimo a raggiungere la soglia dei 60 milioni di euro.