Real Madrid-Milan, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

Real Madrid-Milan è una partita del Soccer Champions Tour 2024: dove vederla in diretta tv e streaming, i pronostici.

Dopo avere superato a sorpresa il Manchester City campione d’Inghilterra con il risultato di 3-2, il nuovo Milan di Paulo Fonseca dovrà alzare ancora di più l’asticella perché di fronte avrà niente di meno che il Real Madrid campione d’Europa dell’ex Carlo Ancelotti.

A disposizione di Paulo Fonseca rispetto alla scorsa partita ci saranno anche Noah Okafor, Francesco Camarda e Kevin Zeroli che hanno raggiunto il ritiro rossonero nel New Jersey.

Naturalmente il Real Madrid sarà ben diverso da quello che ha superato il Borussia Dortmund nell’ultima finale di Champions League. Ci sono ancora numero assenze, ma tra i calciatori a disposizione di Ancelotti e destinati a giocare almeno una parte dell’incontro figurano Courtois, Lucas Vazquez, Rudiger, Modric e l’ex di turno Brahim Diaz.

Come vedere Real Madrid-Milan e le altre amichevoli dei rossoneri

Real Madrid-Milan, in programma nella notte italiana tra mercoledì 31 luglio e giovedì primo agosto al ‘Soldier Field’ di Chicago, negli Stati Uniti, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN a partire dalle 02:30. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole e di tutto il Soccer Champions Tour. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Dopo il Real Madrid il Milan affronterà sempre per il Soccer Champions Tour 2024 il Barcellona, giorno 7 agosto alle ore 01:30. L’ultimo appuntamente prima dell’inizio del campionato di Serie A sarà quello classico col “trofeo Berlusconi”, Milan-Monza in programma il 13 agosto alle 21:00, con diretta tv in chiaro su Canale 5, e streaming gratis su Mediaset Infinity.

Il pronostico

Il Real Madrid è favorito per la vittoria in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1