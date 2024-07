Dramma per Sinner, è successo di nuovo: attacco pesantissimo

Dramma Sinner, ancora una volta il tennista al centro di un attacco pesantissimo. Ecco adesso chi si è scomodato per dire la propria

La rinuncia alle Olimpiadi ha fatto discutere. E chissà cosa starà pensando in questo momento Jannik Sinner, tennista azzurro numero uno al mondo, che si sta trovando in mezzo al fuoco incrociato. Critiche da una parte e dall’altra – ma era preventivabile – anche da chi forse meno se l’aspettava.

Perché un conto sono i soliti tifosi, o presunti tali, sui social. Un conto sono i giornali che parlano di lui e anche in maniera forte. Essere comunque il numero uno al mondo, ovviamente, ha dei pro e dei contro e tutto questo non fa altro che aumentare il livello di attenzione nei suoi confronti. L’ultimo o quasi in ordine di tempo è stato il giornalista del Corriere della Sera, Gramellini, a dire la propria. Nel suo “caffe” che ogni mattina viene pubblicato sulla prima pagina del primo quotidiano italiano. E andiamo a leggere insieme quello che ha scritto.

Dramma Sinner, ecco il nuovo attacco

“Ma davvero Sinner – si chiede – non poteva giocare il primo turno all’Olimpiade imbottito di antibiotici, presumibilmente contro un avversario abbordabile, per poi recuperare la salute nel corso del torneo?. Qualche maligno – continua il giornalista – ha ritirato in ballo la storia dello scarso attaccamento al tricolore, ma, se non per la patria, Jannik sarebbe dovuto andare a Parigi almeno per gli sponsor. Come tutti i talenti più costruiti che naturali, pensa di funzionare solo quando la macchina del suo corpo risponde alla perfezione”.

Insomma, le parole sono state belle importanti e come abbiamo visto anche in altri casi è un pensiero che accomuna moltissime persone quello del giornalista. E un pensiero, visto che viviamo in democrazia, va comunque sempre rispettato. Detto questo, come ribadito prima, essere così al centro dell’attenzione ha dei pro e dei contro. E noi nel nostro piccolo siamo comunque convinti di una cosa: Sinner non sta pensando a tutto questo ma si sta preparando nel migliore dei modi a quelli che sono i suoi prossimi impegni. Così da far zittire di nuovo tutti come successo in Coppa Davis l’anno scorso.